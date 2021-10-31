







Медик отметил, что вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, варикозной болезнью вен и ведущих сидячий образ жизни.





Людям из этих групп риска следует избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови, пишет ru.oxu.az, а это может стать причиной образования тромба.





"Три продукта (с наибольшим содержанием витамина К. — Прим. ред.) - это петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз", - заявил Продеус.