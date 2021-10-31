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Назван неожиданный продукт, в 20 раз повышающий риск образования тромбов

Российский врач-иммунолог Андрей Продеус назвал в эфире "Первого канала" продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов.



Медик отметил, что вероятность тромбоза возрастает у пожилых, страдающих страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, варикозной болезнью вен и ведущих сидячий образ жизни.

Людям из этих групп риска следует избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К, который улучшает свертываемость крови, пишет ru.oxu.az, а это может стать причиной образования тромба.

"Три продукта (с наибольшим содержанием витамина К. — Прим. ред.) - это петрушка, шпинат и базилик. Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз", - заявил Продеус.
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