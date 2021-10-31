Фото с сайта kvn.ru





Как стало известно после розыгрыша Кубка мэра Москвы, парни из Могилева («Доктор Хаусс»), благодаря жюри, попали в главную игру сезона в Клубе веселых и находчивых.





За путевку кроме белорусов, пишет Naviny.online, боролись неплохо показавшие себя на протяжении всего сезона: Армянская сборная (Москва), «Юра» (Москва), «Северяне» (Нягань), «ИП Бондарев» (Надым), «Город N» (Челябинск), «Росы» (Нижний Новгород).





Вот, как отмечает сайт КВН, о чем шутил «Доктор Хаусс» (в ходе из выступления на сцену выходила команда-финалист Сборная Пермского края):





— А чего никогда не было в КВН?





— В финале никогда не было Могилёва!





***





— Давайте как масочный режим в Беларуси: коротко и смешно.





***





Пелагея приехала с концертом в Могилев.





— Я не буду выходить!!! Они все в таком же!!!





***





О сортировке мусора:





— Вот этот давайте в Воронежскую область!





***





Пермяки:





— Мальчики, давайте я вас покормлю… грудью!





— Настя, ты же учитель!





— А что зарплата маленькая, а сиськи большие!





По завершению выступления Александр Масляков отметил, что от могилевчан «можно было ожидать большего», на что последовал от команды ответ: «А вы не задумывались, может у белорусов большего и нет!».





В итоге в финал были отобраны «Юра» (как обладатель Кубка мэра) и «Доктор Хаусс» (решение жюри).



