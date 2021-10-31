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«Масочный режим в Беларуси: коротко и смешно». Команду из Могилева взяли в финал высшей лиги КВН

Белорусская команда спустя много лет вновь сыграет в финале высшей лиги Международного союза КВН.

Фото с сайта kvn.ru

Как стало известно после розыгрыша Кубка мэра Москвы, парни из Могилева («Доктор Хаусс»), благодаря жюри, попали в главную игру сезона в Клубе веселых и находчивых.

За путевку кроме белорусов, пишет Naviny.online, боролись неплохо показавшие себя на протяжении всего сезона: Армянская сборная (Москва), «Юра» (Москва), «Северяне» (Нягань), «ИП Бондарев» (Надым), «Город N» (Челябинск), «Росы» (Нижний Новгород).

Вот, как отмечает сайт КВН, о чем шутил «Доктор Хаусс» (в ходе из выступления на сцену выходила команда-финалист Сборная Пермского края):

— А чего никогда не было в КВН?

— В финале никогда не было Могилёва!

***

— Давайте как масочный режим в Беларуси: коротко и смешно.

***

Пелагея приехала с концертом в Могилев.

— Я не буду выходить!!! Они все в таком же!!!

***

О сортировке мусора:

— Вот этот давайте в Воронежскую область!

***

Пермяки:

— Мальчики, давайте я вас покормлю… грудью!

— Настя, ты же учитель!

— А что зарплата маленькая, а сиськи большие!

По завершению выступления Александр Масляков отметил, что от могилевчан «можно было ожидать большего», на что последовал от команды ответ: «А вы не задумывались, может у белорусов большего и нет!».

В итоге в финал были отобраны «Юра» (как обладатель Кубка мэра) и «Доктор Хаусс» (решение жюри).  
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