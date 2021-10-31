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День одиночества: народный календарь и астровестник на сегодня

Сегодня стоит побыть в одиночестве.


Православная церковь чтит память святого Луки, которого считают автором одного из четырех Евангелий. Также он известен как один из 70 апостолов и сподвижник апостола Павла. Кроме того, именно Лука - первый иконописец.

Традиционно в день Луки люди утром отправлялись в церковь, пишет ukrinform.ru, чтобы помолиться святому о благополучии в семье.


Народные приметы. Если на вишне еще остались листья, то выпавший снег быстро растает.

Бледный и мутный месяц – жди дождя или снега.

Именинники: Иосиф, Марина, Злата, Гаврила, Лука, Семен.

25 лунный день. Луна в знак Дева. День пассивности. Провести его желательно в покое и уединении. Не нужно начинать ничего нового, лучше завершить старые дела.

Хорошо в этот период избавиться от всего хлама в доме, но вкладывать деньги в новые вещи пока не следует.

Геомагнитная обстановка. Низкая геомагнитная активность. Незначительные возмущения.

Фазы Луны. Стареющая луна. Четвертая четверть. Освещенность составляет 25 процентов.
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