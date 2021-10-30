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В Витебске бобры покусали День народного единства. Будут уничтожать

В Витебске бобров обвинили в уничтожении деревьев, посаженных в пойме Витьбы в День народного единства. Вредителей будут отлавливать.



Один из жителей областного центра подал на портал 115.бел заявку, в которой указал, что сломаны недавно высаженные на берегу Витьбы деревья. Посадку саженцев плакучей ивы в этом месте 17 сентября представители областного комитета и городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также активисты БРСМ.

Заявка про поврежденные саженцы

После поступления заявки провели проверку, пишут ННВ. Выводы ее оказались ошеломляющими — по заключению специалистов ущерб причиняет популяция бобров, обитающая в русле реки.

В результате «Витебский Зеленстрой» адресовал просьбу об отлове бобров и перемещении их на другую территорию обитания в некие компетентные организации.

Бобров в Витьбе действительно видели, так в 2019 году горожанину удалось снять грызуна на видео примерно напротив ресторана «Северная столица».
Источник: Сяржук Серабро
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