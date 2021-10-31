+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Минске судят автора проекта по поиску предков в Беларуси

Автора проекта «Адвеку», политзаключенного Евгения Крачковского, обвиняют в организации или активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок по ч.1 ст. 342 УК. Речь идет о событиях 9 августа прошлого года.

Евгений Крачковский. Фото: ВКонтакте

Дело рассматривается в суде Заводского района Минска, сообщает Reform.by со ссылкой на  лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Процесс ведет судья Жанна Хвойницкая, гособвинение представляет помощник прокурора Володько, защищает интересы обвиняемого адвокат Алексей Дравица.

Евгений был задержан 8 сентября 2021 года после обыска в его доме. Его вычислили по биллингу телефона. Причиной для задержания стала фотография от 9 августа 2020 года, где он и еще несколько человек во время митинга на стеле находится на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. До суда он находился под стражей в СИЗО №1. В момент задержания сотрудники ГУБОПиК заставили мужчину записать покаянное видео.

По версии обвинения, Крачковский с неустановленными лицами после 21:00 в районе проспекта Победителей и улицы Варвашени, грубо нарушал общественный порядок, стоял в сцепке и препятствовал движению общественного транспорта.

Свою вину Евгений признал частично. Он пояснил, что в тот вечер вместе с другом из-за интереса доехали до Мельникайте, было много народа. Работе транспорта они не мешали, улицу переходили на зеленый свет. Через несколько часов, по его словам, он вызвал такси и поехал домой.

«Минсктранс» заявил об ущербе в размере 3621,64 рубль. Евгений с ним не согласился. Адвокат обратил внимание, что период времени простоя общественного транспорта в иске в несколько раз превышает время пребывания его подзащитного на месте проведения несанкционированного массового мероприятия. Суд объявил перерыв для уточнения требований транспортников. Следующее судебное заседание назначено на 9 ноября.

Евгений Крачковский занимался поиском предков в Беларуси, генеалогическими исследованиями, составлением родословной, поиском в архивах, он воспитывает несовершеннолетнего ребенка.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]