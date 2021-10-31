Евгений Крачковский. Фото: ВКонтакте





Дело рассматривается в суде Заводского района Минска, сообщает Reform.by со ссылкой на лишенный регистрации правозащитный центр «Весна». Процесс ведет судья Жанна Хвойницкая, гособвинение представляет помощник прокурора Володько, защищает интересы обвиняемого адвокат Алексей Дравица.





Евгений был задержан 8 сентября 2021 года после обыска в его доме. Его вычислили по биллингу телефона. Причиной для задержания стала фотография от 9 августа 2020 года, где он и еще несколько человек во время митинга на стеле находится на пешеходном переходе на разрешающий сигнал светофора. До суда он находился под стражей в СИЗО №1. В момент задержания сотрудники ГУБОПиК заставили мужчину записать покаянное видео.





По версии обвинения, Крачковский с неустановленными лицами после 21:00 в районе проспекта Победителей и улицы Варвашени, грубо нарушал общественный порядок, стоял в сцепке и препятствовал движению общественного транспорта.





Свою вину Евгений признал частично. Он пояснил, что в тот вечер вместе с другом из-за интереса доехали до Мельникайте, было много народа. Работе транспорта они не мешали, улицу переходили на зеленый свет. Через несколько часов, по его словам, он вызвал такси и поехал домой.





«Минсктранс» заявил об ущербе в размере 3621,64 рубль. Евгений с ним не согласился. Адвокат обратил внимание, что период времени простоя общественного транспорта в иске в несколько раз превышает время пребывания его подзащитного на месте проведения несанкционированного массового мероприятия. Суд объявил перерыв для уточнения требований транспортников. Следующее судебное заседание назначено на 9 ноября.





Евгений Крачковский занимался поиском предков в Беларуси, генеалогическими исследованиями, составлением родословной, поиском в архивах, он воспитывает несовершеннолетнего ребенка.



