







Приближающийся в ноябре - декабре 2021 года коридор затмений ощущается уже сейчас по многим событиям в разных концах света – это и трагическая стрельба на съемках фильма с Алеком Болдуином, и масштабный пожар с гибелью людей в Пензенской области, и скандал с дракой на концерте группы "Ляпис Трубецкой", говорит собеседница Sputnik.









"19 ноября у нас будет лунное затмение, оно будет открывать этот коридор, который закончится солнечным затмением 4 декабря. В период коридора затмений все, что мы с вами делаем или не делаем, оказывает на нас такое влияние, что изменить ситуацию мы сможем только спустя 9,5 лет или даже спустя 18,5 лет, то есть все что мы сейчас будем делать, нам обязательно аукнется на протяжении этого времени, потому что только тогда будут похожие аспекты, и мы сможем изменить ситуацию", ― предупреждает Никольская.





В период коридора затмений, чтобы избежать проблем в 10-летней перспективе, собеседница Sputnik советует вести себя осмотрительно и не предпринимать действий и решений, которые могут вернуться к вам бумерангом.





Прогноз на 2022 год





Также Никольская рассказывает, чего ждать разным знакам зодиака от наступающего в 2022 года Черного Водяного тигра.





"Начинается этот год только с начала февраля. Тигр приходит на смену Быку, Тигр совершенно другое животное, это одно из священных животных. Тигр с одной стороны осторожен, это то животное, которое может спрятаться, затаиться и в самый неожиданный момент сделать тот самый серьезный прыжок и схватить добычу. И если мы перенесем эти качества на нашу жизнь, такие события мы и увидим", ― отмечает Никольская.





В карьере и финансах в 2022 году важно четко идти к своей цели, быть максимально активным и действовать стремительно, длительных сомнений и рефлексии этот год вам не простит, отмечает Никольская.





Самые большие бонусы в новом году заработают те люди, которые рвутся к достижениям и для которых важен финансовый комфорт, главное ― не стать добычей для другого более крупного тигра, предупреждает Никольская. Все крупные инвестиции лучше сделать до апреля 2022 года до начала периода нестабильности, советует собеседница Spunik.





Что будет с коронавирусом в 2022 году?





Не могу успокоить и сказать, что все решится, отмечает собеседница Sputnik. "Не решится. Мало того, мы увидим всплеск, возможно, других каких-то историй, связанных со здоровьем, и это будут вирусные заболевания, но есть позитивная новость - это возможность изобретения новых препаратов, мы найдем возможность вылечить, вплоть до 2024 года у нас будет серьезный прорыв в медицине, а также выйдет в массы лекарство, которое сможет лечить онкологию", рассказывает Никольская.







