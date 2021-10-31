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В Щучине подросток играл с квадрокоптером и случайно посадил его на территории ИВС. Он едва не попал на огромный штраф

В октября подросток решил опробовать подаренный ему родителями квадрокоптер. В Щучине он поднял его в воздух, чтобы проверить насколько высоко он сможет взлететь. Но взлетевшую выше деревьев игрушку унес сильный ветер. Казалось, квадрокоптер потерян, но его нашли, и это едва не обернулось серьезными проблемами.




— В это же время, сотрудник оперативно дежурной службы Щучинского РОВД совершал обход территории и, вблизи изолятора временного содержания, в траве, обнаружил лежащий квадрокоптер, который сразу же накрыл своим головным убором, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Оказывается, пишет s13.ru, в соответствии с Правилами использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2016 года № 636 «О некоторых вопросах использования авиамоделей в Республике Беларусь», территория РОВД является зоной, запрещенной для использования авиамоделей, а именно является частью воздушного пространства установленных размеров, в пределах которой использование авиамоделей запрещено без согласования с государственным органом (организацией), в интересах которого (которой) она установлена.

В связи с тем, что у подростка не было умысла нарушить закон, летательный аппарат вернули его матери, а с ребенком провели профилактическую беседу.

К слову, за нарушение Правил использования авиамоделей предусмотрена административная ответственность — штраф до 20 базовых величин, а за повторное нарушение в течение года штраф от 10 до 50 базовых величин, сообщает ИДН Щучинского РОВД.
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