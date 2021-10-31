











— В это же время, сотрудник оперативно дежурной службы Щучинского РОВД совершал обход территории и, вблизи изолятора временного содержания, в траве, обнаружил лежащий квадрокоптер, который сразу же накрыл своим головным убором, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.





Оказывается, пишет s13.ru, в соответствии с Правилами использования авиамоделей в Республике Беларусь, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2016 года № 636 «О некоторых вопросах использования авиамоделей в Республике Беларусь», территория РОВД является зоной, запрещенной для использования авиамоделей, а именно является частью воздушного пространства установленных размеров, в пределах которой использование авиамоделей запрещено без согласования с государственным органом (организацией), в интересах которого (которой) она установлена.





В связи с тем, что у подростка не было умысла нарушить закон, летательный аппарат вернули его матери, а с ребенком провели профилактическую беседу.





К слову, за нарушение Правил использования авиамоделей предусмотрена административная ответственность — штраф до 20 базовых величин, а за повторное нарушение в течение года штраф от 10 до 50 базовых величин, сообщает ИДН Щучинского РОВД.