В аэропорту Йемена прогремел взрыв, есть погибшие и раненные
В аэропорту йеменского города Аден в субботу, 30 октября, взорвался заминированный автомобиль. Жертвами теракта стали по меньшей мере десять человек.
Фото: аэропорта Йемена (РБК-Украина). Фото: Анна Полисученко
Как уточняется, начиненная взрывчаткой машина была подорвана у внешних ворот воздушной гавани.
В то же время источник в службе безопасности сообщает, что в результате взрыва на главном въезде в аэропорт погибли шесть человек, не менее 12 - получили ранения.
При этом пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.
08:42 31/10/2021
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