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В аэропорту Йемена прогремел взрыв, есть погибшие и раненные

В аэропорту йеменского города Аден в субботу, 30 октября, взорвался заминированный автомобиль. Жертвами теракта стали по меньшей мере десять человек.

Фото: аэропорта Йемена (РБК-Украина). Фото: Анна Полисученко

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Arabia.

Как уточняется, начиненная взрывчаткой машина была подорвана у внешних ворот воздушной гавани.

В то же время источник в службе безопасности сообщает, что в результате взрыва на главном въезде в аэропорт погибли шесть человек, не менее 12 - получили ранения.

При этом пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии. 
 
 
 
 
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