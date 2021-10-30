Фото: аэропорта Йемена (РБК-Украина). Фото: Анна Полисученко





Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Arabia.





Как уточняется, начиненная взрывчаткой машина была подорвана у внешних ворот воздушной гавани.





В то же время источник в службе безопасности сообщает, что в результате взрыва на главном въезде в аэропорт погибли шесть человек, не менее 12 - получили ранения.





При этом пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.







