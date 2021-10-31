Заблуждение №1: вакцинированные люди не распространяют коронавирус









Увы, даже если вы прошли полный курс вакцинации от коронавируса, включая бустерную прививку, вам все равно придется носить маску и соблюдать безопасную дистанцию: если не ради своего здоровья, то хотя бы для защиты окружающих. Прививка действительно значительно уменьшает ваш личный риск заболеть коронавирусом, а если все же вирус «пробивает» защиту, течение болезни, скорее всего, будет довольно легким. Но вот носителем и, что особенно печально, переносчиком вируса вы быть не перестаете. И даже если чувствуете себя отлично, все равно можете передавать частицы вируса окружающим, среди которых могут быть люди в группе особенного риска.





Заблуждение № 2: коронавирус не опасен для детей









Это утверждение было справедливо для ранних штаммов заболевания, с которыми мы сталкивались весной и летом прошлого года. Действительно, дети и подростки либо не заболевали коронавирусной инфекцией вовсе, либо переносили ее бессимптомно или в очень легкой форме. Правда, при этом они все равно могли распространять и передавать вирус. Однако все изменилось с появлением дельта-штамма вируса. Он оказался не только более контагиозным (то есть быстрее передавался от человека человеку), но и научился «пробивать» детскую защиту. К сожалению, во всем мире (и в том числе в России) медики отмечают, что случаев тяжелого течения коронавируса у детей младше 14 лет стало больше (так, только в США к октябрю 2021 года таких эпизодов зафиксировано уже более пяти тысяч).









Заблуждение № 3: коронавирус — это очень тяжелая «простуда» или грипп









Действительно, симптомы коронавируса, особенно ранних его штаммов, легко перепутать с признаками ОРВИ и гриппа: кашель, слабость, высокая температура, насморк. Однако теперь мы уже знаем, что белки COVID-19 атакуют не только дыхательные пути, но и кровеносную систему, сердце, почки, печень, желудочно-кишечный тракт и даже центральную нервную систему. Потому и сама болезнь, и ее осложнения и последствия намного серьезнее и опаснее, чем грипп или простуда.





Заблуждение № 4: нам нужен коллективный иммунитет, чтобы наконец избавиться от коронавируса









С этим заблуждением расставаться особенно тяжело, но, кажется, если 60–70 процентов населения Земли приобретут иммунитет к коронавирусу, мы все равно не сможем избавиться от этой инфекции. Возможно, это сработало бы, если бы вакцина появилась и получила достаточное распространение до появления штамма «дельта», но сейчас, из-за высокой контагиозности «индийской» разновидности вируса, нужно, чтобы не менее 80 процентов жителей Земли были устойчивы к вирусу. А некоторые специалисты (например, Грег Поланд, директор группы исследования вакцин в американской Mayo Clinic) уверены, что даже достижение коллективного иммунитета в 95 процентов не избавит нас от коронавируса. Все дело в способности COVID-19 к быстрым мутациям и его умение становиться все более заразным.