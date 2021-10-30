Больных за это время прибавилось на 1992 человека.





Как сообщается в официальном телеграмм-канале Министерства здравоохранения Беларуси всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 598 183 человека с выявленным COVID-19. Выздоровели завсе время 571 346 пациентов Умерли всего с начала пандемии 4614 человек , что на 18 больше чем сутки назад.



