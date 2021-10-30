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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Беларуси антирекорд по умершим от коронавируса

В Беларуси за последние сутки максимальное за всю пандемию количество умерших от COVID-19 – 18 человек.

 Больных за это время прибавилось на 1992 человека.

Как сообщается в официальном телеграмм-канале Министерства здравоохранения Беларуси всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 598 183 человека с выявленным COVID-19. Выздоровели  завсе время 571 346 пациентов Умерли всего с начала пандемии 4614 человек , что на 18 больше чем сутки назад.

Всего получается, что больными на 30 октября 2021 года являются 22 223 человека, пишет ej.by
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