В Беларуси антирекорд по умершим от коронавируса
В Беларуси за последние сутки максимальное за всю пандемию количество умерших от COVID-19 – 18 человек.
Больных за это время прибавилось на 1992 человека.
Как сообщается в официальном телеграмм-канале Министерства здравоохранения Беларуси всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 598 183 человека с выявленным COVID-19. Выздоровели завсе время 571 346 пациентов Умерли всего с начала пандемии 4614 человек , что на 18 больше чем сутки назад.
Всего получается, что больными на 30 октября 2021 года являются 22 223 человека, пишет ej.by
18:02 30/10/2021
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