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«Люди плевались, глядя мне в глаза» — писательница-майор рассказала, почему выходила в форме на прогулки в августе 2020

Белорусский майор, писательница, военный журналист Анна Чиж-Литаш рассказала в эфире телеканала ОНТ, как относились люди к ее военной форме в августе 2020 года, и почему поняла, что «придется учиться жить в новой реальности».


Ведущий программы на ОНТ отметил: «В прошлом году в августе-сентябре вам пришлось нелегко достаточно, и было больно и обидно за отношение даже к вашей форме. Вы же знаете от части взубудораженного общество исходил негатив даже ко всем людям в форме. И при этом вы ее не спрятали».

На что майор ответила: «Меня точно поймет большинство людей в форме. Когда ты рос с запахом этой формы – она пахнет по-особенному – как можно было спрятать ее?»

«Через пару дней после событий 9 августа, еще не осознав, что произошло, я пошла на обед в форме. Я была поражена тем, как на меня смотрели люди. Плевались, глядя мне в глаза. У меня был испуг, шок, потому что я всегда спокойно выходила в форме, и я не понимала, что могло измениться – я ношу ее почти 12 лет. Я поняла, что придется учиться жить в новой реальности. Не то что бы доказывать кому-то, что мы хорошие. Я поняла, что словами никому ничего не докажу», — рассказала Анна Чиж-Литаш.

Кроме того, писательница отметила, что в 2020 году ей поступали сообщения с угрозами, а она «даже оборачивалась, идя домой», пишет Телеграф.
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