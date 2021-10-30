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Мастер завода "Кристалл" случайно вылил 1600 литров коньяка в трубопровод

Мастер участка розлива алкоголя на минском «Кристалле» попал в неприятную ситуацию. Из-за его халатности 1 622,13 литра полуфабриката коньяка утекли в трубопровод.

Мужчина внес в журнал осмотра резервуаров и арматуры запись об отсутствии замечаний. Однако перед началом рабочей смены не убедился в завершении розлива полуфабриката коньяка.


Краны были открыты, и продукт попал в канализацию. Пропали 1 622,13 литра продукта на сумму 34 095 рублей.

Мужчине дали 4 года домашней химии, а также будут взыскивать ущерб, пишет Nashaniva.com
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