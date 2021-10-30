Мужчина внес в журнал осмотра резервуаров и арматуры запись об отсутствии замечаний. Однако перед началом рабочей смены не убедился в завершении розлива полуфабриката коньяка.









Краны были открыты, и продукт попал в канализацию. Пропали 1 622,13 литра продукта на сумму 34 095 рублей.





Мужчине дали 4 года домашней химии, а также будут взыскивать ущерб, пишет Nashaniva.com



