Как объяснил заместитель министра Дмитрий Ким, Беларусь заинтересована в использовании частоты 700 МГц для запуска сетей 5G. Однако на расстоянии 250 км от границы белорусским мобильным операторам мешает сигнал передатчиков цифрового ТВ.





Таким образом, перевод телевидения в диапазон ниже 694 МГц — актуальная тема российско-белорусских переговоров. Чиновники Минсвязи и Минцифры обсуждают использование частот диапазона 700 МГц на границе стран.



