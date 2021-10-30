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Беларусь просит Россию поделиться частотами

Минсвязи Беларуси обратилось к Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных районах, пишут «Известия».

Как объяснил заместитель министра Дмитрий Ким, Беларусь заинтересована в использовании частоты 700 МГц для запуска сетей 5G. Однако на расстоянии 250 км от границы белорусским мобильным операторам мешает сигнал передатчиков цифрового ТВ.

Таким образом, перевод телевидения в диапазон ниже 694 МГц — актуальная тема российско-белорусских переговоров. Чиновники Минсвязи и Минцифры обсуждают использование частот диапазона 700 МГц на границе стран.

По оценкам российской стороны, после перевода передатчиков цифрового ТВ на другие частоты их освобождение займет полтора-два года, пишет officelife.media
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