Беларусь просит Россию поделиться частотами
Минсвязи Беларуси обратилось к Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных районах, пишут «Известия».
Как объяснил заместитель министра Дмитрий Ким, Беларусь заинтересована в использовании частоты 700 МГц для запуска сетей 5G. Однако на расстоянии 250 км от границы белорусским мобильным операторам мешает сигнал передатчиков цифрового ТВ.
Таким образом, перевод телевидения в диапазон ниже 694 МГц — актуальная тема российско-белорусских переговоров. Чиновники Минсвязи и Минцифры обсуждают использование частот диапазона 700 МГц на границе стран.
По оценкам российской стороны, после перевода передатчиков цифрового ТВ на другие частоты их освобождение займет полтора-два года, пишет officelife.media
16:52 30/10/2021
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