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В Туркменистане создадут гигантский ковер размером 210 квадратных метров

Новый гигантский ковёр площадью 210 квадратных метров появится в Туркменистане к празднованию Дня нейтралитета страны. Над созданием очередного коврового шедевра трудятся мастерицы Сердарского предприятия художественного ковроделия Балканского региона, передает издание «Туркменистан: Золотой век».

По словам специалиста Государственного предприятия «Туркменхалы» Огулмарал Аманжаевой, на гигантском ковре будут вытканы гёли (ковровые орнаменты) Ахалского региона, а сама новинка украсит одну из белых юрт «Türkmeniň ak öýi».

Туркменское национальное искусство ковроделия включено в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.


В этом году исполняется 80 лет с создания первого туркменского ковра-гиганта «Туркмен калбы». Много позже своего предшественника другой туркменский ковёр-гигант «Золотой век», общая площадь которого составила 301 квадратный метр, был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире ковёр ручной работы.

День нейтралитета Туркменистана — второй по значимости национальный праздник в стране. Эта дата отмечается ежегодно 12 декабря, пишет centralasia.media
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