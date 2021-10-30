По словам специалиста Государственного предприятия «Туркменхалы» Огулмарал Аманжаевой, на гигантском ковре будут вытканы гёли (ковровые орнаменты) Ахалского региона, а сама новинка украсит одну из белых юрт «Türkmeniň ak öýi».





Туркменское национальное искусство ковроделия включено в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.









В этом году исполняется 80 лет с создания первого туркменского ковра-гиганта «Туркмен калбы». Много позже своего предшественника другой туркменский ковёр-гигант «Золотой век», общая площадь которого составила 301 квадратный метр, был внесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой в мире ковёр ручной работы.





День нейтралитета Туркменистана — второй по значимости национальный праздник в стране. Эта дата отмечается ежегодно 12 декабря, пишет centralasia.media



