Гольшанский замок

Начинаем наше путешествие с Гольшанского замка - одной из многих резиденций рода Сапег. Первоначально замок был деревянным, а заложил его князь Гольша в XIII веке. Спустя 3 века замок перешел во владение Павла Сапеги, а в 1700-х был перестроен в монументальный каменный замок.









Угасание замка началось в XVIII после Северной войны. Резиденцию Сапег начали делить кредиторы, а затем один из этажей и вовсе разобрали на кирпичи. Но самые большие повреждения Гольшанскому замку нанесли мировые войны. По итогу он оказался почти полностью разрушен.





Сейчас Гольшанский замок находится на финальном этапе реставрации. Были восстановлены одна из угловых башен, в которой сейчас располагается миниатюрная выставочная экспозиция, а также небольшая часть подземелья, через которое осуществляется вход во внутренний “квадрат”. Сейчас идут работы по восстановлению развалин стен замка. Также консервируется то, что восстановить уже невозможно.





Итак, реставрация. Во-первых, очень смущает внедрение в историческую кладку современного кирпича, который даже не пытались как-то скрыть или сделать “под старину”.

Во-вторых, странным выглядит создание целого каскада металлических лестниц во дворе замка. Они становятся доминантой, тем самым визуально уменьшают масштабы замка и отвлекают от “поглощения” истории.









При этом башня, частично закрытая штукатуркой, выглядит органично и даже добавляет красоты общей экспозиции. Кратко резюмируя, посетить Гольшанский замок стоит, но готовьтесь к тому, что на глаза будет постоянно попадаться новоделы и ремейки.





Прогуляться вокруг замка можно бесплатно и в любое время. Внутренний двор и выставочная экспозиция доступны для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00, входной билет - Br2, льготный - Br1.





Новогрудский замок

Двигаемся дальше. Новогрудский замок - одно из основных мощных оборонительных сооружений Великого Княжества Литовского. Именно в нем был коронован первый Великий князь Миндовг в 1253 году.





Первоначально крепость была возведена в XI-XIII веках и представляла из себя деревянное укрепление без башен. Во времена Миндовга (середина XIII века) замок стали постепенно перестраивать в каменный, а также наращивал количество уровней защиты: появилась первая башня, земляной вал, ров. Финальный вид с 7 башнями замок приобрел только к XVI веку.





Во второй половине XVll - первой половине XVlll веков замок планомерно разрушали в ходе непрекращающихся войн. В 1802 году стены замка разобрали, чтобы вымостить улицы Новогрудка, а в конце XIX века на территории бывшего “квадрата” стен устроили свалку. После всех этих событий от Новогрудского замка осталось только две башни, которые постепенно разрушались за счет движения рыхлых грунтов Замковой горы.









На данный момент идет реставрация руин башен и укрепление грунта. И в этом заключается основная проблема.





Одна из башен практически полностью перестроена современным кирпичом. Для укрепления конструкции применили металлические балочные опоры, которые не просто не пытались “спрятать” от туристов, а поставили на самое видное место. Из-за этого получается такая ситуация, что смотреть приходится не на историческое сооружение, а на какую-то новостройку из современного кирпича, цемента и металла.





Со второй башней обошлись деликатней, хотя, судя по ограждению, ее ждет участь “соседки”. На данном этапе у нее из новодела только основание прямо под горой. Хотя его постарались сделать максимально аутентичным: использовали каменную кладку.





Если говорить объективно, смотреть тут особо не на что: нигде нет даже намека на информационные стенды, не предложено никакой выставочной экспозиции. Неподготовленный турист быстро заскучает.





Вход на территорию руин Новогрудского замка доступен круглые сутки без выходных, посещение бесплатное.





Дворец Сапег

Крутим колеса дальше, в сторону дворца Сапег в Ружанах. Его история начинается в 1602 году. Именно тогда канцлер Великого княжества Литовского (ВКЛ) Лев Сапега основал в Ружанах трехбашенный замок, который выполнял оборонительные функции. Однако в 1784 замок начал перестраиваться под руководством придворного архитектора Сапег Яна Самуэля Беккера. Стройка была завершена в 1788 году. По итогу из фортификационного сооружения замок превратился в роскошный дворец с симметричной композицией, большим парком и частным театром.









Однако с начала XIX века дворец начал постепенно разрушаться. Сначала в нем открыли суконную фабрику, после сдали в аренду еврейскому предпринимателю, а в 1914 году весь комплекс сгорел. В 1930 году местные власти предприняли попытку частичной реставрации сооружений. Но в 1944 году дворец разрушили окончательно: сохранились только остатки основных построек.





В 2008 году на территории комплекса начались раскопки и реставрация. На данный момент полностью восстановлено 2 флигеля, в которых находится музей. Частично восстановлен восточный корпус дворца, которому реставраторы “перекроили” внешний облик и покрасили в мятный цвет. На чем основано такое спорное “дизайнерское” решение? Хороший вопрос, на который не смогли ответить даже работники музея.





Казалось бы, мелочь. Но нет. Из-за этого мятного недоразумения появляется одна большая проблема: невозможно нормально воспринимать композицию дворца. Взгляд как магнитом притягивается к новострою.





Посетить дворец Сапег, тем не менее, все равно стоит. Это можно сделать со среды по воскресенье с 9:00 по будням и с 10:00 по выходным до 18:00. Вход на территорию бесплатный, посещение музея - Br4, льготный билет - Br3.





Дворец Пусловских

Короткий переезд и мы во Дворец Пусловских в Коссово, который был заложен Казимиром Пусловским в 1830 году. После его смерти дворец перешел в наследство сыну Вандалину Пусловскому, который и завершил строительство. Архитектором выступил поляк Франтишек Ящолд, который избрал для проекта неоготический стиль с 12 башнями: каждая обозначает пору года.









В годы Первой и Второй мировых войн дворец был не единожды разграблен и, по итогу, к началу XXI века представлял из себя полуразрушенное сооружение. Однако в 2002 году начался длительный процесс реставрации дворца, который планируется завершить к концу 2022 года.





Ура! Уровень реставрации контрастирует с предыдущими объектами: с детальной точностью восстановлен фасад здания, прекрасно сделана парковая территория с аутентичными фонарями. Все лестницы выполнены из гранита, перила - из мрамора. В самом центре парка - фонтан с бронзовыми головами львов. Делали бы так везде!





На данный момент дворец Пусловских уже принимает гостей: можно прогуляться по парковой зоне или же ознакомиться с выставочной экспозицией. Посещение доступно со среды по воскресенье с 11:00 до 17:30. Стоимость билета - Br3, льготный - Br2.





Итого имеем, что из четырех построек достойна восстановлена только одна. У этого может быть много причин, но следствие одно: впечатления туристов подпорчены. Но, возможно, когда работы будут завершены, новоделы волшебным образом пропадут с глаз, а дворцы засияют своим историческим великолепием!





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Если решите повторить наше путешествие, предлагаем краткую информацию о поездке:





Маршрут: Минск - Гольшаны (Гольшанский замок) - Новогрудок (Новогрудский замок) - Ружаны (дворец Сапегов) - Коссово (дворец Пусловских) - Минск.





Расстояние: 700 км.





Время в пути: 8-9 часов.





Время в поездке: 1 день, но лучше разбить на 2 дня.





Траты: бензин + 15 рублей на входные билеты.





Еда: с собой или в заведениях по месту.