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Минздрав подтвердил смерть беременных от коронавируса

На фоне сообщений ряда СМИ о том, что в Беларуси уже случились смерти беременнх откоронавируса, Минздрав выступил с сообщением, которым косвенно подтвердил эту информацию

Пресс-служба Минздрава сообщает, что коронавирус "помолодел" и стал более коварным: число беременных, у которых инфекция протекает тяжело, с пневмониями резко возросло. Эксперты со всего мира отмечают, более 75% пациенток – кислородозависимы. В прошлую волну их число было в разы меньше и составляло примерно 25-30%. Стало больше и тех женщин, которые нуждаются в лечении в стационаре.

"Заболевание развивается быстро, особенно у беременных, иногда с тяжелейшими осложнениями и смертельными исходами. И если раньше врачи-специалисты "ожидали" ухудшения состояния у беременных женщин на 8-12 сутки, то теперь пациентки утяжеляются на 4-8 сутки. Нарастают признаки дыхательной недостаточности, развивается тяжелая пневмония", - предостерегает Минздрав.

Процесс развивается крайне быстро и резко: от появления клинических симптомов до тяжелого течения проходит буквально несколько часов. Как говорят специалисты, еще утром будущая мама чувствует себя хорошо, а в обед ей может понадобиться помощь реаниматологов.

"Уважаемые будущие мамы – пройдите вакцинацию! Ведь главная цель врачей – помочь вам побороть болезнь, облегчить клинические проявления и тяжесть заболевания. Помогите врачам – обезопасьте себя и малыша, пройдя вакцинацию", - призывает Минздрав.
Sputnik
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