Пресс-служба Минздрава сообщает, что коронавирус "помолодел" и стал более коварным: число беременных, у которых инфекция протекает тяжело, с пневмониями резко возросло. Эксперты со всего мира отмечают, более 75% пациенток – кислородозависимы. В прошлую волну их число было в разы меньше и составляло примерно 25-30%. Стало больше и тех женщин, которые нуждаются в лечении в стационаре.





"Заболевание развивается быстро, особенно у беременных, иногда с тяжелейшими осложнениями и смертельными исходами. И если раньше врачи-специалисты "ожидали" ухудшения состояния у беременных женщин на 8-12 сутки, то теперь пациентки утяжеляются на 4-8 сутки. Нарастают признаки дыхательной недостаточности, развивается тяжелая пневмония", - предостерегает Минздрав.





Процесс развивается крайне быстро и резко: от появления клинических симптомов до тяжелого течения проходит буквально несколько часов. Как говорят специалисты, еще утром будущая мама чувствует себя хорошо, а в обед ей может понадобиться помощь реаниматологов.





"Уважаемые будущие мамы – пройдите вакцинацию! Ведь главная цель врачей – помочь вам побороть болезнь, облегчить клинические проявления и тяжесть заболевания. Помогите врачам – обезопасьте себя и малыша, пройдя вакцинацию", - призывает Минздрав.















