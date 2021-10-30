Из-за этого парень той девушки устроил драку с владельцем собаки, а позже поджег его автомобиль, сообщает МВД.





"Владелец автомобиля рассказал, что накануне вечером занимался ремонтом. Рядом гуляла его собака, которую захотела погладить проходившая мимо женщина. Хозяин пса запретил это сделать, что послужило причиной потасовки с кавалером гомельчанки. Через несколько часов после конфликта вспыхнула машина", - рассказывает МВД.





В итоге задержали 39-летнего жителя Гомеля. Он объяснил свой поступок тем, что расстроился, оказавшись слабее в драке, поэтому решил отомстить. Разбил стекло и бросил горящую тряпку в салон.



