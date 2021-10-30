По словам специалистов, от Долины Смерти в США до Ближнего Востока и от Индии до Сахары люди уже испытывают на себе крайне некомфортные температуры, и если не предпринимать никаких мер, то ситуация ухудшится и в других частях планеты.





Эксперт по климату Зик Хаусфазер заявил, что потепление приведет к тому, что экстремальные явления станут происходить гораздо чаще. Так, температура в Долине Смерти в Калифорнии этим летом достигла 54,4 градусов по Цельсию. Это самый высокий показатель на Земле, когда-либо зарегистрированный современными инструментами. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что июль 2021 года был самым жарким за все время наблюдений, говорится в статье.





© Reuters©





Как отметили ученые, повышение температуры приведет к интенсивным засухам, лесным пожарам, штормам и наводнениям. Рост числа тепловых волн оказывает губительное воздействие на сельское хозяйство и таит смертельную опасность для людей.





"Наводнение приведет к нескольким жертвам, может быть, к нескольким десяткам. Мы же говорим о тысячах смертей каждый раз, когда на Землю надвигается тепловая волна. Подобные катаклизмы множатся", - подчеркнул директор института Пьера-Симона Лапласа Робер Вотар.





Из-за повышения температуры на два градуса половина населения планеты будет страдать от таких явлений каждые пять лет, подытожили специалисты.







