Ежегодный - 34-й по счету - Токийский международный фестиваль открывается в субботу в японской столице. Сначала звезды и гости совершат традиционный проход по красной ковровой дорожке, затем состоится сама церемония открытия. Трансляция обоих мероприятий ведется на канале фестиваля в YouTube.





"Мы были очень обеспокоены тем, сможем ли мы провести фестиваль в этом году. Однако ситуация с коронавирусом улучшилась, и мы проводим этот фестиваль вместе со зрителями. В этом году мы поменяли нашу основную площадку, и теперь проводим фестиваль в кинотеатрах в районах Хибия и Юракутё, которые исторически связаны с кинематографом. Надеюсь, что ближайшие десять дней для кинолюбителей будут интересными и богатыми на эмоции", - сказал на церемонии открытия председатель кинофестиваля Хироясу Андо, пишет ТАСС.





Премьер-министр Японии Фумио Кисида в свою очередь подчеркнул тот факт, что мероприятие проводится в период продолжающейся борьбы с коронавирусом, а сам фестиваль сочетает в себе как обычный формат, так и формат онлайн. Глава правительства также выразил надежду, что представленные на смотре японские фильмы и аниме произведут хорошее впечатление на иностранную аудиторию.





Программа фестиваля

Откроет смотр в субботу вечером картина "Мужские слезы" (Cry Macho, 2021) американского режиссера Клинта Иствуда, где он исполняет главную роль. Закроется кинофестиваль 8 ноября показом мюзикла "Дорогой Эван Хансен" (Dear Evan Hansen, 2021), снятого американским режиссером и писателем Стивеном Чбоски. Всего на фестивале будет девять секций, российские фильмы в этот раз не представлены. В прошлом году на Токийском кинофестивале в секции "Мировой фокус" была показана картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!".





Перед нынешним смотром руководство поменяло программного директора, им стал продюсер Сёдзо Итияма, который работал в том числе с фильмами Такэси Китано. В самой программе представлено больше мировых премьер, чем ранее. В основном это касается азиатских фильмов. Ограничения на посещение кинотеатров в Токио для зрителей сейчас не действуют, однако приглашенные зарубежные гости и звезды кино на фестивале отсутствуют, поскольку Япония сейчас практически не выдает новых въездных виз.





В отличие от прошлого года, когда от главной номинации было решено отказаться в том числе из-за пандемии, в этом году конкурсную программу возобновили. В рамках нее будет показано 15 картин. Среди претендентов на главный приз - картина азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Журавлиный фонарик" (Crane Lantern, 2021). Она повествует о студентке юридического факультета и мужчине, заключенном в тюрьму за похищение четырех женщин, которые при этом не хотят выдвигать против него обвинения.





Также за главную награду смотра поборется фильм режиссера из Казахстана Дарежана Омирбаева "Поэт" (Poet, 2021). Он рассказывает историю непризнанного поэта по имени Дидар, который жил в XIX веке и был казнен властями. Кроме того, в основную программу вошли картины режиссеров из Китая, Южной Кореи, Японии, Албании, Ирана.





По традиции на смотре в Токио представлены современные японские фильмы и аниме, а также классическое кино. В этом году в этот раздел включены сразу несколько фильмов, где режиссером выступила японская актриса Кинуё Танака. Среди них - "Пока не взошла Луна" (Tsuki wa noborinu, 1955), "Бродячая принцесса" (Ruten no ohi, 1960), "О-Гин-сама" (Ogin-sama, 1962).