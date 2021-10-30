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Коронавируса маловато: в Лиде зять почти откусил тестю ухо

Тот не простил, возбуждено уголовное дело

фото: pvlida.by

Все произошло в один из летних дней. 64-летний лидчанин со своей семьей находился на даче. Поработали, решили расслабиться, выпить, рассказывают предысторию «Принеманские вести».

Чуть позже к столу явился и зять, 33-летний житель Лиды. К слову, тесть уже давно имел зуб на мужа дочери. Молодой человек постоянно нигде не работал, любил выпить лишнего, был судим за грабеж, хищение личных документов и дважды за автоугон. Привлекался к административной ответственности за причинение телесных повреждений и уничтожение чужого имущества.

Но главной претензией тестя к зятю было отношение к его дочери. И в итоге в тот вечер назрел мужской разговор. Но выяснение отношений под хмелем скоро переросло в словесный конфликт, а потом дошло и до драки.

Зять повалил тестя на землю и укусил его за ухо. 64-летнему мужчине понадобилась госпитализация и курс лечения. Такой поступок он не простил мужу дочери. Теперь в отношении его обидчика возбуждено уголовное дело, пишет s13.ru
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