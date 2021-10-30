фото: pvlida.by





Все произошло в один из летних дней. 64-летний лидчанин со своей семьей находился на даче. Поработали, решили расслабиться, выпить, рассказывают предысторию «Принеманские вести».





Чуть позже к столу явился и зять, 33-летний житель Лиды. К слову, тесть уже давно имел зуб на мужа дочери. Молодой человек постоянно нигде не работал, любил выпить лишнего, был судим за грабеж, хищение личных документов и дважды за автоугон. Привлекался к административной ответственности за причинение телесных повреждений и уничтожение чужого имущества.





Но главной претензией тестя к зятю было отношение к его дочери. И в итоге в тот вечер назрел мужской разговор. Но выяснение отношений под хмелем скоро переросло в словесный конфликт, а потом дошло и до драки.



