+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Могилеве предложили 14-летним школьницам заняться проституцией. Они и "работнули"

21-летний житель Краснополья познакомился в Могилеве с 14-летними девочками и вовлекал их в занятие проституцией.

В Могилеве мужчина предложил 14-летним школьницам заняться проституцией. Они согласились и поработали пару недель

Как рассказали в Следственном комитете, мужчина познакомился со школьницами в мае и приглашал их к своему приятелю, у которого гостил.

Он предложил девочкам заработать и после непродолжительных уговоров они согласились. Мужчина показал им прайс-лист с расценками и создал фейковую страницу в соцсетях для общения с клиентами.

В СК рассказали, что клиентам школьницы говорили, что им 18 лет. «Бизнесмен» и сам вступил с одной из своих «сотрудниц» в половую связь.

Спустя две недели девушки отказались с ним сотрудничать: практически весь заработок новоявленный сутенер забирал себе.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и по ч.2 ст.171 (организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Беларуси, пишет mogilev.online



 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]