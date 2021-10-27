В Могилеве мужчина предложил 14-летним школьницам заняться проституцией. Они согласились и поработали пару недель





Как рассказали в Следственном комитете, мужчина познакомился со школьницами в мае и приглашал их к своему приятелю, у которого гостил.





Он предложил девочкам заработать и после непродолжительных уговоров они согласились. Мужчина показал им прайс-лист с расценками и создал фейковую страницу в соцсетях для общения с клиентами.





В СК рассказали, что клиентам школьницы говорили, что им 18 лет. «Бизнесмен» и сам вступил с одной из своих «сотрудниц» в половую связь.





Спустя две недели девушки отказались с ним сотрудничать: практически весь заработок новоявленный сутенер забирал себе.





Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.168 (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и по ч.2 ст.171 (организация и использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Беларуси, пишет mogilev.online











