+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

А дна не видно. Минчанину дали 15 суток за БЧБ ленточку в салоне авто

Минчанина приговорили к 15 суткам за БЧБ-ленточку на автомобильном зеркале заднего вида, расположенном в салоне. Суд признал это несанкционированным пикетированием.


Как сообщают правозащитники 45-летнего индивидуального предпринимателя Вадима Сарафанова задержали 28 октября на улице Одинцова. Согласно протоколу, он «в неустановленный период времени в целях публичного выражения своих политических интересов провел несанкционированное пикетирование, повесив бело-красно-белую ленту на зеркало заднего вида в автомобиле Land Rover».

По материалам дела, ленточку в автомобиле сотрудники милиции обнаружили еще 19 октября, но задержали мужчину только через девять дней.

В суде Вадим Сарафанов объяснил, что повесил ленту в 2011 году. Ее ему вместе с иконами подарила бабушка. По словам мужчины, «лента является скорее христианским знаком, чем политическим», и «у него не было мысли использовать ее в политических целях».

Судья Мария Ерохина 29 октября признала мужчину виновным по ч. 1 ст.24.23 КоАП и арестовала его на15 суток.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]