А дна не видно. Минчанину дали 15 суток за БЧБ ленточку в салоне авто
Минчанина приговорили к 15 суткам за БЧБ-ленточку на автомобильном зеркале заднего вида, расположенном в салоне. Суд признал это несанкционированным пикетированием.
Как сообщают правозащитники 45-летнего индивидуального предпринимателя Вадима Сарафанова задержали 28 октября на улице Одинцова. Согласно протоколу, он «в неустановленный период времени в целях публичного выражения своих политических интересов провел несанкционированное пикетирование, повесив бело-красно-белую ленту на зеркало заднего вида в автомобиле Land Rover».
По материалам дела, ленточку в автомобиле сотрудники милиции обнаружили еще 19 октября, но задержали мужчину только через девять дней.
В суде Вадим Сарафанов объяснил, что повесил ленту в 2011 году. Ее ему вместе с иконами подарила бабушка. По словам мужчины, «лента является скорее христианским знаком, чем политическим», и «у него не было мысли использовать ее в политических целях».
Судья Мария Ерохина 29 октября признала мужчину виновным по ч. 1 ст.24.23 КоАП и арестовала его на15 суток.
12:17 30/10/2021
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