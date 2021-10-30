



Как сообщают правозащитники 45-летнего индивидуального предпринимателя Вадима Сарафанова задержали 28 октября на улице Одинцова. Согласно протоколу, он «в неустановленный период времени в целях публичного выражения своих политических интересов провел несанкционированное пикетирование, повесив бело-красно-белую ленту на зеркало заднего вида в автомобиле Land Rover».





По материалам дела, ленточку в автомобиле сотрудники милиции обнаружили еще 19 октября, но задержали мужчину только через девять дней.





В суде Вадим Сарафанов объяснил, что повесил ленту в 2011 году. Ее ему вместе с иконами подарила бабушка. По словам мужчины, «лента является скорее христианским знаком, чем политическим», и «у него не было мысли использовать ее в политических целях».





Судья Мария Ерохина 29 октября признала мужчину виновным по ч. 1 ст.24.23 КоАП и арестовала его на15 суток.