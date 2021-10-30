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Умер советский диктор Игорь Кириллов - обладатель самого узнаваемого голоса

Советский диктор, теле-радио ведущий программы Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает «Первый канал».

Фото: Global Look Press

Советский диктор, теле-радио ведущий программы Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает «Первый канал».

«Печальная новость пришла незадолго до нашего эфира. Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вёл программу «Время». И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова «диктор». Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать», – говорится в сообщении.

Российский телеведущий, народный артист СССР (1988) Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года. С 1968 по 1989 год вел программу "Время", в это же время был художественным руководителем отдела дикторов Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В 1977 году он стал лауреатом Государственной премии СССР (1977).
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