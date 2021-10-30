На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Погибший — 25-летний гражданин Ирака, сообщают белорусские силовики.





Рядом с погибшим находились еще 7 иностранных граждан, в том числе пятилетний ребенок.





«Они рассказали, что вооруженные мужчины в форме вытолкали их на территорию Беларуси и уже в тот момент мужчина был мертв», — утверждают белорусские силовики, пишет Nashaniva.



