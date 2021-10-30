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Белорусские силовики утверждают, что нашли труп иракца на белорусско-польской границе

Днем 29 октября обнаружили тело мужчины без признаков жизни вблизи пограничной заставы «Токари».

 На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Погибший — 25-летний гражданин Ирака, сообщают белорусские силовики.

Рядом с погибшим находились еще 7 иностранных граждан, в том числе пятилетний ребенок.

«Они рассказали, что вооруженные мужчины в форме вытолкали их на территорию Беларуси и уже в тот момент мужчина был мертв», — утверждают белорусские силовики, пишет Nashaniva.
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