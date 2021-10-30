БГУ - не кузница кадров? Среди руководителей областных вертикалей нет ни одного выпускника БГУ
Среди белорусских губернаторов, их заместителей и мэров областных городов выпускники Белгосуниверситета отсутствуют.
Такое наблюдение сделала газета «Белорусы и рынок».
В исследуемый список «вертикальщиков» вошли все председатели областных исполкомов («губернаторы»), Минского городского, их первые замы и по три заместителя. За одним исключением: в Витебском пока нет первого зама. Были включены в перечень и председатели исполкомов (мэров) пяти областных центров.
В итоге выяснилось, что из 39 руководителей областных и городских вертикалей нет ни одного выпускника БГУ!
Также оказалось, что выпускники Белгосуниверситета отсутствуют и в правительстве. В нем насчитывается 24 министерства и 7 госкомитетов. Кроме того, у премьер-министра Романа Головченко (окончил МГИМО) есть пятеро заместителей. Но ни у одного из 37 руководителей в биографии первым вузом не значится БГУ.
Напомним, 29 октября главному вузу Беларуси - БГУ исполнилось 100 лет.
11:48 30/10/2021
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