Редактор сайта Республиканского союза туристических организаций Лилия Кобзик рассказала «Салідарнасці», как выглядит ситуация в туристической сфере ближе к концу осени 2021 года.





Она подчеркнула, что итоговые данные с конкретными цифрами, как правило, публикуются в марте. Сейчас же можно сделать лишь предварительные выводы.





По словам Лилии Кобзик, главным фактором, оказывающим негативное влияние на турбизнес, по-прежнему является пандемия коронавируса. Этим летом к нему добавилась отмена авиасообщения с европейскими странами, в том числе и с популярной у белорусов Украиной.





— Это в целом поломало чартерную полетную карту, которая планировалась весной. В планах были все наши популярные направления — Албания, Черногория, Болгария и другие. Определенные потоки туристов могли быть и на таких направлениях, как Греция, Испания, Кипр. Та же Испания этим летом принимала туристов с китайской вакциной.





Собеседница сравнила ситуацию с закрытым небом с прошлогодней историей. В этом году после буквально нескольких рейсов в Албанию и Черногорию консолидаторам чартерных рейсов пришлось в срочном порядке сворачиваться.

Где отдыхали этим летом белорусы

— Тем не менее, сезон состоялся. Белорусам все же было куда летать на отдых. Понятно, что чартерная программа значительно сократилась. Но все равно четыре-пять популярных направлений остались — Турция, Египет, Грузия, ОАЭ. Как ни странно — Мальдивы, — рассказала наша собеседница.





И остановилась на каждом направлении подробнее.





Мальдивы можно отнести к категории «из того, что имеем», так как это достаточно дорогое направление. Они стали заменой люксовому отдыху, которого белорусы оказались лишены в Греции и других странах Западной Европы. И хоть лето там жаркое и влажное, по статистике местных отелей, около 3000 белорусов отдохнули на Мальдивах за семь месяцев этого года. Это достаточно внушительный поток.





В топе — Турция и Египет. Египетские курорты на первом месте у белорусов последние лет десять, особенно после того, как отдых в этой стране стал круглогодичным. Огромное количество предложений, цепочек.





Грузия открыта для белорусов — сюда летают самолеты, для пересечения границы достаточно сделать ПЦР-тест. Наши туристы любят эту страну: кроме собственно отдыха на море, здесь отличная кухня, множество экскурсионных программ. Многие туристы первую неделю проводят в экскурсиях и путешествиях по стране, а вторую неделю оставляют на море.





В ОАЭ лето раньше не было самым активным сезоном. Но сейчас нет особого выбора, этим летом это направление вместе с Египтом вошло в топ-4 самых популярных.





В конце лета-начали осени появилась новая туристическая цепочка — в Иорданию. По мнению Лилии Кобзик, ее организаторам нужно отдать должное в их мужестве: в такое непростое время отлетать несколько месяцев в этом направлении, считающимся премиальным.





Отдельная история — экскурсионные туры. В этом году белорусы ездили в Грузию, Армению, а также в Россию, где вспомнили маршруты, ушедшие в тень европейской экскурсионки, — например, Золотое кольцо, Санкт-Петербург и Москву.





В Европу через Москву и Стамбул





Несмотря на закрытие неба, предложения в Черногорию и Албанию этим летом были. И по Хорватии, Греции, Кипру и Испании.





— По этим направлениям белорусы летели в основном черед Стамбул и Москву. Это практически ничто по сравнению с потоками, которые были раньше в ту же Черногорию или Албанию. Это какие-то сотни людей, может до тысячи. Но, тем не менее, кто хотел туда добраться, по делам или на отдых, тот долетел. Эти направления в линейке предложений в любом случае есть.





По словам Лилии Кобзик, Москва снова в какой-то мере становится популярным хабом у белорусов:





— Мы долго уходили от этого. Переходили полностью на вылеты из белорусских аэропортов. Это естественно. Но, к сожалению, сейчас нам во многих случаях доступны лишь обходные пути.

Есть ли проблемы у белорусских турфирм с турецкими банками

По словам эксперта, она видела информацию о том, что турецкие банки перестали переводить деньги в Беларусь, а также о периодических проблемах с совершением платежей в Турцию.





— Я навела справки, уточнила. У белорусских турфирм пока что таких проблем нет. Этот сезон нормально отработали, не было проблем.





Белорусы продолжают открывать свою страну

Новогрудок — один из недооцененных туристических центров Беларуси





Внутренний туризм продолжает расти, отмечает эксперт. Пандемия и здесь накладывает свой отпечаток. В первую волну турфирмы делали все возможное, чтобы обеспечить безопасность клиентов — в автобусы садили ограниченное количество пассажиров, рассаживали их через несколько сидений. И все равно люди боялись.





— Этой осенью нас снова накрыло. Опять люди стали побаиваться. Но летом рост популярности внутренних маршрутов, автобусных, был однозначно. У ведущего экскурсионного туроператора «Виаполь» по 16 автобусных туров за неделю было. Стали активнее приезжать россияне, которых год назад были единицы, — в том числе, корпоративные группы и индивидуалы.





Белорусский внутренний туризм частично ушел в формат самостоятельных путешествий по стране, отметила наша собеседница. Люди чаще ездят на своем авто. Тем не менее, востребованность групповых экскурсий — автобусных туров по родной стране — также растет. Этому способствует креативный подход туроператоров, которые постоянно придумывают новые креативные маршруты, авторские программы, открывают для туристов новые и еще неизведанные страницы белорусской истории.



