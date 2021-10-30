Однажды мы проводили интервью со студентами-историками Белгосуниверситета. Веселые ребята занимаются наукой, придумывают интересные экскурсионные маршруты, знают, что показать и рассказать иностранным туристам, чтобы те были без ума от Беларуси. А после беседы они предложили заглянуть в здание их старенького факультета. Для них это особенное место. То самое, где, как говорят, в учебе помогают даже стены. Четырехэтажная постройка внутри — с вполне себе аутентичным интерьером: торжественная центральная лестница с балюстрадой, витражи на окнах, фрески в советском стиле, украшающие стены рекреаций. В коридорах можно встретить чудные вещи. Например, высокие скульптуры греческих богов или какой-нибудь полуразбитый громадный керамический горшок. Как будто ты ходишь по музею. Поэтому атмосфера на факультете самая что ни есть историческая. Погружение в среду, где удивительным образом перемешались в современности разные эпохи и культуры.





Так будет выглядеть исторический факультет после ремонта - фото





Сейчас же истфак готовится к переезду. Его дом на Красноармейской, 6, ждут перемены — вот-вот начнут капитально ремонтировать. Мы заглянули на факультет как раз тогда, когда сотрудники в буквальном смысле сидели на чемоданах.





Вообще это не просто здание факультета. Прежде всего это дом № 1 БГУ. Такое название постройка получила в начале 1920-х, когда была передана только что созданному университету.





И это то самое место, где стали проводить первые лекции со студентами, открылась вузовская библиотека. И, на минуточку, именно здесь располагались рабочий кабинет и жилая комната первого ректора БГУ Владимира Пичеты. Сегодня это легендарное строение охраняется государством как историко-культурная ценность. Поэтому к ее модернизации подходят трепетно и внимательно.





Как рассказал декан факультета Александр Кохановский, история здания на Красноармейской начинается еще с 1860-х: дом построил купец для своей семьи. Позже здесь разместилась мужская гимназия Фальковича, которая стала прародительницей нынешней СШ № 4 — старейшей школы Минска.





В годы войны здание было сильно разрушено. По сути, сегодня от исторической постройки остался лишь фундамент. К слову, то, как менялось функциональное назначение этого дома, какие перипетии он переживал, ляжет в основу музейной экспозиции, посвященной истории образования Беларуси.





— Исторический факультет станет факультетом-музеем. Именно такая концепция заложена в его модернизации. На 2–4-м этажах корпуса будут размещаться не только учебные аудитории, но и постоянные выставки, посвященные различным эпохам становления национального просвещения, развития БГУ, — замечает А. Кохановский. — Будет воссоздан и фрагмент рабочего кабинета Пичеты на основе сохранившихся фотографий.





Истфак располагает несколькими собственными музейными экспозициями. Это археологическая, этнографическая, нумизматическая коллекции. Есть выставка, посвященная культуре Востока. После капремонта экспонаты займут большую площадь на 3-м этаже. Сейчас там находится спортивный зал, его переделают. Дизайн-проект будущего масштабного музея выглядит очень современно: используются атмосферная подсветка, стеклянные стеллажи. Декан уверен, что после модернизации этот объект станет одним из самых посещаемых туристических маршрутов.





— Нам есть что показать. Есть вещи уникальнейшие, которых в мире — единицы, — поясняет А. Кохановский.





Все выставочные моменты будут плотно интегрированы в образовательный процесс. Ведь прежде всего дом № 1 остается местом учебы студентов.





Поднимаясь на второй этаж факультета, упираемся в белоснежный бюст В. Пичеты. Сакральное место для будущих историков. Молодежь верит, что если потереть нос у скульптуры зачеткой, то сессия пойдет как по маслу. Желающих сдать экзамены на отлично много — нос у бюста серенький и блестящий.





Тут же в узком коридоре установлены в ряд греческие скульптуры — реплики известных лепных образов Древней Греции. Очень много обнаженных тел в причудливых позах на ограниченной площади. На факультете предполагают, что эти копии были сделаны еще в довоенное время и подарены БГУ Эрмитажем.





— Скульптуры скоро будут направлены на реставрацию, как и бюст Пичеты, — замечает декан.





На 4-м этаже натыкаемся на громадный растрескавшийся сосуд. Нам поясняют: это пифос — древнегреческий сосуд для хранения продуктов. Некогда студенты истфака привезли его с крымских археологических раскопок. Сосуд готовят к транспортировке.









— Именно в таком, по легенде, жил философ Диоген, — расширяет наш кругозор сотрудник музея.





Огромные баулы, короба и коробочки бережно заполняются экспонатами.





— Вот оригинал — кисть мумии. Настоящая, — комментируют историки по ходу своей работы, обращая наше внимание на интересные вещи.





Почерневшая за тысячелетия чья-то уже не совсем изящная ручка заняла отдельный короб. Хрупкая.





Но самая скрупулезная работа у сотрудников кабинета нумизматики. Здесь тысячи медных, серебряных и золотых монет, каждую из которых нужно упаковать в отдельный пакетик, сопроводив справочной информацией. Позже эти сокровища сдадут на хранение в ячейку банка. До новоселья.



