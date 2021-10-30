В Гродно задержали россиянина, разыскиваемого в РФ за поножовщину
В Беларуси задержали гражданина РФ, которого разыскивают в России за причинение тяжких телесных повреждений.
На днях в Тверской области произошел инцидент: во время ссоры 28-летний мужчина ударил оппонента, с которым у него разгорелся конфликт, ножом в шею. После этого нападавший уехал на машине в Беларусь. Он доехал до приграничного города Гродно, откуда планировал отправиться в Литву.
Преступника удалось задержать на съемной квартире в Гродно. Потерпевший, на которого было совершено нападение, находится в реанимационном отделении.
10:07 30/10/2021
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