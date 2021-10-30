



На днях в Тверской области произошел инцидент: во время ссоры 28-летний мужчина ударил оппонента, с которым у него разгорелся конфликт, ножом в шею. После этого нападавший уехал на машине в Беларусь. Он доехал до приграничного города Гродно, откуда планировал отправиться в Литву.





Преступника удалось задержать на съемной квартире в Гродно. Потерпевший, на которого было совершено нападение, находится в реанимационном отделении.