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Камеры будут следить за наличием техосмотра: какие изменения ждут водителей

В Беларуси наличие техосмотра будут контролировать посредством камер на дорогах, сообщает ТРК «Гродно» со ссылкой на «Белтехосмотр». Продолжается активная работа по разработке соответствующего проекта.

 Фото носит иллюстративный характер

«Планируется все-таки запустить систему технического контроля наличия разрешений, это так называемые камеры. Этот процесс запущен, идет, и я думаю, что в скором времени это уже будет осуществляться», – сообщил в эфире ТРК «Гродно» начальник филиала «Белтехосмотра» в Гродненской области Олег Радикевич.

Помимо этого, с 15 ноября ужесточаются требования к станциям диагностики. В соответствии с законом о защите персональных данных все личные данные о водителях и прошедших техосмотр ТС при передаче в общую информационную базу будут кодироваться.
Планируется также отказаться от бумажных разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Вся информация о пройденном техосмотре будет храниться в электронном виде.

Не изменится то, что за отсутствие разрешения предусмотрены предупреждение или штраф в размере до 3 базовых величин (в настоящее время одна базовая составляет 29 рублей).
Myfin.by
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