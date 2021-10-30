COVID-19 - это только репетиция? Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о возможном появлении нового вируса, который человечеству не удастся победить.
В ходе встречи министров здравоохранения и финансов стран «Большой двадцатки» глава организации поделился мнением, что появление такого вируса возможно с биологической точки зрения.
И если еще один опасный вирус, подобный COVID-19, действительно появится на Земле, то система здравоохранения может с ним не справится.
Чтобы такого не произошло, Гебрейесус посоветовал странам учесть опыт в борьбе с ковидом.
Глава ВОЗ предупредил о новом вирусе, который не удастся сдержать
Фото: скриншот
Ранее он заявлял о том, что пандемия закончится, когда люди этого сами захотят.
Для этого нужно привить 40% населения каждой страны, производители вакцин должны в срок выполнять свои контракты, а богатые страны должны делиться вакцинами с бедными.
Пандемия пока далека от завершения, считает глава ВОЗ. В том числе и потому, что люди «нервно» относятся к тестам и вакцинам.
09:40 30/10/2021
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