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В четвертую волну пациенты стали более кислородозависимы

Белорусский пульмонолог о лечении дельта-штамма коронавируса и расходе кислорода в больницах

Число пациентов, которые нуждаются в ИВЛ, говорят специалисты, постепенно снижается.

 

Хотя именно 4-я волна коронавируса характеризуется повышенным спросом на кислород. Об этом сообщили в эфире телеканала«Беларусь-1».

 

Расход кислорода в сутки только для одной больницы может достигать 5 тонн. Так, в 6-й больнице Минска в кислородной поддержке нуждаются свыше 70 % пациентов. Даже опытные врачи не могут спрогнозировать, как поведет себя дельта-штамм.

 

– Оборот койки идет очень большой. В среднем выписывается по 10 пациентов в сутки. Если мы видим, что пациент стабилизировался, больше не кислородозависим, а наша экстренная помощь не нужна, отправляем на долечивание, – сообщила врач-пульмонолог 6-й минской больницы Мария Журович.

 

Этап долечивание тяжелых больных организован на базе поликлиник, кожвендиспансеров, госпиталей инвалидов ВОВ, больницы в Аксаковщине, в отделении 11-й больницы Минска, пишет belarus.kp.ru
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