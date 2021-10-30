Число пациентов, которые нуждаются в ИВЛ, говорят специалисты, постепенно снижается.

Хотя именно 4-я волна коронавируса характеризуется повышенным спросом на кислород. Об этом сообщили в эфире телеканала«Беларусь-1».

Расход кислорода в сутки только для одной больницы может достигать 5 тонн. Так, в 6-й больнице Минска в кислородной поддержке нуждаются свыше 70 % пациентов. Даже опытные врачи не могут спрогнозировать, как поведет себя дельта-штамм.

– Оборот койки идет очень большой. В среднем выписывается по 10 пациентов в сутки. Если мы видим, что пациент стабилизировался, больше не кислородозависим, а наша экстренная помощь не нужна, отправляем на долечивание, – сообщила врач-пульмонолог 6-й минской больницы Мария Журович.

Этап долечивание тяжелых больных организован на базе поликлиник, кожвендиспансеров, госпиталей инвалидов ВОВ, больницы в Аксаковщине, в отделении 11-й больницы Минска, пишет belarus.kp.ru