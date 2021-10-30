



На минском кладбище "Западное" состоялось очередное захоронение в общую могилу урн с прахом, которые родственники умерших не забрали из крематория. Как сообщает minsknews.by, в конце лета насчитывалось 94 таких урны. Но после публикации списка с фамилиями умерших 18 урн забрали. Остальные 76 недавно похоронили в общую могилу с установкой идентификационного знака.

— К сожалению, с годами масштабы проблемы не уменьшаются: захораниваем примерно одинаковое количество невостребованных урн. Некоторые даже с превышением трехлетнего срока хранения. До последнего надеемся, что их могут забрать и довести ритуал погребения до конца. Урну можно не только поместить в колумбарий, они расположены на территории Минского крематория, кладбищ «Восточное», «Чижовское», «Петровщина» и «Лесное», захоронить в колумбарном стакане на кладбищах «Колодищи» и «Северном», а также совершенно бесплатно подзахоронить в могилу родственника, — сказали в УП «Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания».