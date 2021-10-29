В случае выявления в школе хотя бы одного случая коронавируса Минздрав рекомендует перейти на дистанционное обучение. Почему этого не делают?
Активное обсуждение в соцсетях вызвал документ Минздрава, в котором даются рекомендации школам на случай регистрации или подозрения на коронавирусную инфекцию среди учащихся.
Оказывается, школам рекомендуется организовывать дистанционное обучение после фиксации хотя бы одного случая коронавируса. Почему же его не вводят?
Сколько школьников болеет коронавирусом сейчас в Беларуси, официальных данных нет. Но педагоги и родители из разных регионов Беларуси рассказывают «Нашей Ниве» о случаях заболевания коронавирусом в школах. Причем болеют как дети, так и учителя.
«Знаю лично двух учителей и двоих детей с подтвержденным ковидом», — рассказывает педагог из Молодечно.
«Я из Кобрина. 20 учителей уже переболели ковидом, сейчас болеют другие, ученики тоже. Бывает, на занятиях нет полкласса», — добавляет еще одна собеседница издания.
«20-я гимназия Минска. Есть информация о детях с подтвержденным ковидом. В 8-м классе точно», — рассказывает еще одна учительница.
«Работаю в школе №1 в деревне Копище (Новая Боровая). Болеет очень много учителей, — говорит педагог. — Историки заменяют языковедов, филологи ведут физику и математику. Многим из учителей не открывают больничные, пока не придет результат ПЦР-теста, и они в это время ходят на работу.
Масочный режим якобы есть, но вести уроки в масках не очень удобно, поэтому ходим в них на совещания либо в учительской. Больше всего поражает то, что правительство отменило масочный режим в стране. Но в нашу школу едет комиссия, которая будет проверять именно то, как мы контролируем ситуацию с ковидом.
В каждом классе резко должны появиться термометры, чтобы измерять температуру детям, дезсредства и прочее. Самое интересное, что закупленных термометров хватило не всем, многие учителя вынуждены покупать их самостоятельно. Как можно отменять масочный режим, а потом приезжать с проверкой по контролированию мер эпидембезопасности?»
«Рекомендации Минздрава все время расходятся с возможностями Министерства образования»
Если случаи заболевания фиксируются в школах, то почему до сих пор нет ни одной, которая бы перешла на удаленное обучение? Тем более, что существуют «Временные рекомендации по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19». Их Министерство здравоохранения выпустило еще до начала учебного 2021/2022 года.
В пятом пункте рекомендаций подробно описаны действия руководителей учреждений образования на случай регистрации хотя бы одного случая заболевания ковидом. В таком случае «организуется образовательный процесс учащихся с использованием информационно-коммуникативных технологий полностью или частично на 14 дней с даты регистрации последнего случая».
«Да, мы слышали об этом документе, — рассказала «Нашей Ниве» учительница из Минска. — Но сразу было понятно, что ничего общего с реальностью он не имеет. Рекомендации Минздрава все время расходятся с возможностями Министерства образования.
Честно говоря, когда прочитали их, даже смеялись, поскольку ни о какой дистанционной образовательной платформе, которую нам обещают уже несколько лет, сегодня даже речь не идет. Как в таком случае школа может организовать дистанционное обучение? О каких информационно-коммуникативных технологиях идет речь?
На педсовете в начале года нам так и объявили: возможностей перевести желающих на дистанционное обучение у школы нет — ни физических, ни кадровых».
В этом же документе есть еще несколько интересных рекомендаций. К примеру, принимать решение о переводе на дистанционное обучение директор должен с учетом ряда немаловажных условий — «минимизации контактов и сохранения социальной дистанции, возможностей внедрения информационно-коммуникативных технологий при реализации образовательных программ, наличия кадрового резерва при необходимости оперативной замены сотрудников учреждения».
Также в рекомендациях написано, что «решение о переходе на обучение с применением информационно-коммуникативных технологий по 1—4 классам принимается по согласованию с родителями».
«С учетом этих рекомендаций, руководство школы нам объявило: информационно-коммуникативных технологий и возможностей у нас нет, а все остальное выполняем. То есть масочный режим и противоэпидемиологические меры — наше всё. На том и стоим.
Кстати, обратите внимание: действия этого документа распространяются только на сентябрь—октябрь 2021 года.
Наверное, для второй четверти будут новые рекомендации. Но, полагаю, они тоже останутся формальными. Документ, которым руководствуются образовательные учреждения — Кодекс об образовании. А согласно ему, дистанционное обучение в белорусских школах не предусмотрено», — рассуждает педагог.
Юрист: Рекомендации не носят обязательный характер
А как рекомендацию Минздрава о переходе на дистанционное обучение комментируют юристы?
«Рекомендации не носят обязательный характер. Простыми словами, серьезной юридической силы они не имеют, — говорит юрист Елена Соловьева. — Юридическую силу имеет Кодекс об образовании Республики Беларусь. Это главный образовательный документ страны, но, как уже звучало выше, дистанционное обучение Кодексом об образовании Беларуси не предусмотрено.
Зато есть Кодекс РБ о браке и семье, по которому семья и законные представители детей — в приоритете. Они имеют право выбирать методы, формы образования своего ребенка. Коронавирус официально внесен Минздравом в список опасных для жизни заболеваний.
Об одном из вариантов я уже рассказывала раньше, но озвучу его снова, поскольку ничего нового белорусское законодательство нам предложить пока не может. На имя директора школы родители могут написать заявление или уведомление, зарегистрировав его в канцелярии.
Текст может быть следующий: «Мы, родители такого-то ученика такого-то класса, сообщаем, что, согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье, имеем право на приоритетные решения в отношении наших детей. Неся ответственность за их жизнь и здоровье, оставляем их дома с такой-то по такую-то дату на карантин, так как считаем, что эпидемиологическая обстановка в Беларуси очень тяжелая. Учебную программу обязуемся усвоить самостоятельно. Дата и подпись».
Справка «НН»
В апреле прошлого года около 1,5 тысячи белорусов подписали петицию за введение карантина в школах до конца учебного года. Минобразования в ответ заявило, что дистанционное образование не предусмотрено правовыми актами и рекомендовало образовательным учреждениям «провести дополнительные противоэпидемиологические мероприятия».
В мае прошлого года чуть более 5 тысяч человек оставили свои подписи под петицией за отставку министра образования Игоря Карпенко с формулировкой «не справился с проблемами, возникшими в результате пандемии коронавируса и не смог внедрить дистанционное обучение».
21:16 29/10/2021
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