Оказывается, школам рекомендуется организовывать дистанционное обучение после фиксации хотя бы одного случая коронавируса. Почему же его не вводят?





Сколько школьников болеет коронавирусом сейчас в Беларуси, официальных данных нет. Но педагоги и родители из разных регионов Беларуси рассказывают «Нашей Ниве» о случаях заболевания коронавирусом в школах. Причем болеют как дети, так и учителя.





«Знаю лично двух учителей и двоих детей с подтвержденным ковидом», — рассказывает педагог из Молодечно.





«Я из Кобрина. 20 учителей уже переболели ковидом, сейчас болеют другие, ученики тоже. Бывает, на занятиях нет полкласса», — добавляет еще одна собеседница издания.





«20-я гимназия Минска. Есть информация о детях с подтвержденным ковидом. В 8-м классе точно», — рассказывает еще одна учительница.





«Работаю в школе №1 в деревне Копище (Новая Боровая). Болеет очень много учителей, — говорит педагог. — Историки заменяют языковедов, филологи ведут физику и математику. Многим из учителей не открывают больничные, пока не придет результат ПЦР-теста, и они в это время ходят на работу.





Масочный режим якобы есть, но вести уроки в масках не очень удобно, поэтому ходим в них на совещания либо в учительской. Больше всего поражает то, что правительство отменило масочный режим в стране. Но в нашу школу едет комиссия, которая будет проверять именно то, как мы контролируем ситуацию с ковидом.





В каждом классе резко должны появиться термометры, чтобы измерять температуру детям, дезсредства и прочее. Самое интересное, что закупленных термометров хватило не всем, многие учителя вынуждены покупать их самостоятельно. Как можно отменять масочный режим, а потом приезжать с проверкой по контролированию мер эпидембезопасности?»





«Рекомендации Минздрава все время расходятся с возможностями Министерства образования»

Если случаи заболевания фиксируются в школах, то почему до сих пор нет ни одной, которая бы перешла на удаленное обучение? Тем более, что существуют «Временные рекомендации по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19». Их Министерство здравоохранения выпустило еще до начала учебного 2021/2022 года.





В пятом пункте рекомендаций подробно описаны действия руководителей учреждений образования на случай регистрации хотя бы одного случая заболевания ковидом. В таком случае «организуется образовательный процесс учащихся с использованием информационно-коммуникативных технологий полностью или частично на 14 дней с даты регистрации последнего случая».





«Да, мы слышали об этом документе, — рассказала «Нашей Ниве» учительница из Минска. — Но сразу было понятно, что ничего общего с реальностью он не имеет. Рекомендации Минздрава все время расходятся с возможностями Министерства образования.





Честно говоря, когда прочитали их, даже смеялись, поскольку ни о какой дистанционной образовательной платформе, которую нам обещают уже несколько лет, сегодня даже речь не идет. Как в таком случае школа может организовать дистанционное обучение? О каких информационно-коммуникативных технологиях идет речь?





На педсовете в начале года нам так и объявили: возможностей перевести желающих на дистанционное обучение у школы нет — ни физических, ни кадровых».





В этом же документе есть еще несколько интересных рекомендаций. К примеру, принимать решение о переводе на дистанционное обучение директор должен с учетом ряда немаловажных условий — «минимизации контактов и сохранения социальной дистанции, возможностей внедрения информационно-коммуникативных технологий при реализации образовательных программ, наличия кадрового резерва при необходимости оперативной замены сотрудников учреждения».





Также в рекомендациях написано, что «решение о переходе на обучение с применением информационно-коммуникативных технологий по 1—4 классам принимается по согласованию с родителями».





«С учетом этих рекомендаций, руководство школы нам объявило: информационно-коммуникативных технологий и возможностей у нас нет, а все остальное выполняем. То есть масочный режим и противоэпидемиологические меры — наше всё. На том и стоим.





Кстати, обратите внимание: действия этого документа распространяются только на сентябрь—октябрь 2021 года.





Наверное, для второй четверти будут новые рекомендации. Но, полагаю, они тоже останутся формальными. Документ, которым руководствуются образовательные учреждения — Кодекс об образовании. А согласно ему, дистанционное обучение в белорусских школах не предусмотрено», — рассуждает педагог.





Юрист: Рекомендации не носят обязательный характер

А как рекомендацию Минздрава о переходе на дистанционное обучение комментируют юристы?





«Рекомендации не носят обязательный характер. Простыми словами, серьезной юридической силы они не имеют, — говорит юрист Елена Соловьева. — Юридическую силу имеет Кодекс об образовании Республики Беларусь. Это главный образовательный документ страны, но, как уже звучало выше, дистанционное обучение Кодексом об образовании Беларуси не предусмотрено.





Зато есть Кодекс РБ о браке и семье, по которому семья и законные представители детей — в приоритете. Они имеют право выбирать методы, формы образования своего ребенка. Коронавирус официально внесен Минздравом в список опасных для жизни заболеваний.





Об одном из вариантов я уже рассказывала раньше, но озвучу его снова, поскольку ничего нового белорусское законодательство нам предложить пока не может. На имя директора школы родители могут написать заявление или уведомление, зарегистрировав его в канцелярии.





Текст может быть следующий: «Мы, родители такого-то ученика такого-то класса, сообщаем, что, согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье, имеем право на приоритетные решения в отношении наших детей. Неся ответственность за их жизнь и здоровье, оставляем их дома с такой-то по такую-то дату на карантин, так как считаем, что эпидемиологическая обстановка в Беларуси очень тяжелая. Учебную программу обязуемся усвоить самостоятельно. Дата и подпись».





Справка «НН»





В апреле прошлого года около 1,5 тысячи белорусов подписали петицию за введение карантина в школах до конца учебного года. Минобразования в ответ заявило, что дистанционное образование не предусмотрено правовыми актами и рекомендовало образовательным учреждениям «провести дополнительные противоэпидемиологические мероприятия».





В мае прошлого года чуть более 5 тысяч человек оставили свои подписи под петицией за отставку министра образования Игоря Карпенко с формулировкой «не справился с проблемами, возникшими в результате пандемии коронавируса и не смог внедрить дистанционное обучение».