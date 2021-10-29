Кинофестиваль "Лістапад" лишен аккредитации в FIAPF
Кинофестиваль "Лістапад" лишен аккредитации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров - FIAPF
С призывом приостановить аккредитацию "Лістапада" в связи с заменой его дирекции и политики проведения кинофорума в FIAPF обращалась инициатива @by_culture, НАУ, открытое письмо от киносообщества подписало более полусотни деятелей отрасли из Беларуси и зарубежья.
"Изменения, принятые новой дирекцией "Лістапада", могут иметь последствия в экосистемах других фестивалей, аккредитованных FIAPF. Мы пришли к выводу, что это нарушает некоторые важные принципы FIAPF и приняли решение приостановить аккредитацию «Лістапада» в 2021 году», — отметил президент FIAPF Луис Альберто Скалелло.
Что это значит? Объясняет кинокритик Тарас Тарналицкий:
"Приостановка аккредитации маргинализирует кинофестиваль в глазах международного киносообщества. Значит, новой дирекции будет нужно вкладывать больше усилий и финансов, чтобы впредь организовывать событие".
20:49 29/10/2021
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