С призывом приостановить аккредитацию "Лістапада" в связи с заменой его дирекции и политики проведения кинофорума в FIAPF обращалась инициатива @by_culture , НАУ, открытое письмо от киносообщества подписало более полусотни деятелей отрасли из Беларуси и зарубежья.





"Изменения, принятые новой дирекцией "Лістапада", могут иметь последствия в экосистемах других фестивалей, аккредитованных FIAPF. Мы пришли к выводу, что это нарушает некоторые важные принципы FIAPF и приняли решение приостановить аккредитацию «Лістапада» в 2021 году», — отметил президент FIAPF Луис Альберто Скалелло.





Что это значит? Объясняет кинокритик Тарас Тарналицкий:





"Приостановка аккредитации маргинализирует кинофестиваль в глазах международного киносообщества. Значит, новой дирекции будет нужно вкладывать больше усилий и финансов, чтобы впредь организовывать событие".