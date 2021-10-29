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Кинофестиваль "Лістапад" лишен аккредитации в FIAPF

Кинофестиваль "Лістапад" лишен аккредитации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров - FIAPF

Кинофестиваль "Лістапад" лишен аккредитации в FIAPF
С призывом приостановить аккредитацию "Лістапада" в связи с заменой его дирекции и политики проведения кинофорума в FIAPF обращалась инициатива @by_culture, НАУ, открытое письмо от киносообщества подписало более полусотни деятелей отрасли из Беларуси и зарубежья. 

"Изменения, принятые новой дирекцией "Лістапада", могут иметь последствия в экосистемах других фестивалей, аккредитованных FIAPF. Мы пришли к выводу, что это нарушает некоторые важные принципы FIAPF и приняли решение приостановить аккредитацию «Лістапада» в 2021 году», — отметил президент FIAPF Луис Альберто Скалелло.

Что это значит? Объясняет кинокритик Тарас Тарналицкий:

"Приостановка аккредитации маргинализирует кинофестиваль в глазах международного киносообщества. Значит, новой дирекции будет нужно вкладывать больше усилий и финансов, чтобы впредь организовывать событие".
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