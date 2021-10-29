+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Помните слова Лукашенко: "по ночам коров режут и сплавляют в Россию"? Госконтроль рассказал, о ком речь

Комитет госконтроля заявляет о пресечении "преступной схемы скупки и реализации крупного рогатого скота"


"Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлена преступная схема, связанная со скупкой на территории Гомельской области крупного рогатого скота и его дальнейшей реализацией.   

Задержан глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Лоевского района, который являясь крупнейшим скупщиком КРС в Гомельской области, зарегистрировал в Российской Федерации, а также в Хойниках и Брагинском районе на имя подставных лиц несколько субъектов хозяйствования и использовал их в своей незаконной деятельности. 

В течение 2019-2021 годов через данные субъекты хозяйствования он скупил в хозяйствах Гомельской области порядка 13 тыс. голов скота на общую сумму более 10 млн. рублей, который по фиктивным документам с минимальной наценкой реализовал в адрес подконтрольной фирмы в Российской Федерации. 

Фактически скот по более высокой цене был продан в адрес реального субъекта хозяйствования Российской Федерации, при этом полученная выручка была сокрыта от налогообложения. 

В результате осуществления таких сделок глава фермерского хозяйства уклонился от уплаты налогов в сумме 511 тыс. рублей. 

В отношении руководителя КФХ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов)", - говорится в сообщении КГК.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]