



"Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлена преступная схема, связанная со скупкой на территории Гомельской области крупного рогатого скота и его дальнейшей реализацией.





Задержан глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Лоевского района, который являясь крупнейшим скупщиком КРС в Гомельской области, зарегистрировал в Российской Федерации, а также в Хойниках и Брагинском районе на имя подставных лиц несколько субъектов хозяйствования и использовал их в своей незаконной деятельности.





В течение 2019-2021 годов через данные субъекты хозяйствования он скупил в хозяйствах Гомельской области порядка 13 тыс. голов скота на общую сумму более 10 млн. рублей, который по фиктивным документам с минимальной наценкой реализовал в адрес подконтрольной фирмы в Российской Федерации.





Фактически скот по более высокой цене был продан в адрес реального субъекта хозяйствования Российской Федерации, при этом полученная выручка была сокрыта от налогообложения.





В результате осуществления таких сделок глава фермерского хозяйства уклонился от уплаты налогов в сумме 511 тыс. рублей.





В отношении руководителя КФХ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов)", - говорится в сообщении КГК.



