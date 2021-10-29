За прошедшие сутки ученые зафиксировали на Солнце 14 относительно сильных вспышек. Одна из них относится к максимальному классу мощности — X, а порожденный ей выброс плазмы был направлен в сторону Земли.





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Вспышки произошли в четверг и в ночь с четверга на пятницу в одной и той же области на поверхности Солнца, которая сейчас направлена строго в сторону Земли. Из-за выбросов корональной материи в субботу около 10 утра произойдет сильная геомагнитная буря, котораяюудет идти два дня.





Пока ученые не могут сказать, будет ли та же область источником других мощных вспышек в ближайшие дни и недели. По их словам, сам факт появления столь мощной вспышки стал большой неожиданностью для астрономов, так как светило сейчас находится вблизи минимума активности. За последние четыре года вчерашнее событие стало лишь второй вспышкой класса Х, зафиксированной приборами спутников.





Как пишут, это событие станет крупнейшим природным явлением такого рода за последние несколько лет, отмечают специалисты ФИАН.