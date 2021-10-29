+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Спасаемся: в Беларуси от COVID привились уже более 30% белорусов

В лидерах по количеству полностью вакцинированных от коронавируса граждан – Минск и Гомельщина.

© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

 Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало статистику по вакцинации граждан страны от коронавируса.
"Более 2,845 миллиона белорусов (30,4% - Sputnik) получили первую дозу вакцины против COVID-19", – говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что из этого числа свыше 2,178 миллиона (23,3% - Sputnik) граждан уже прошли полный курс вакцинации.
По регионам ситуация с полностью вакцинированными следующая:
Брестская область – более 267,7 тысячи человек
Витебская – более 228,8 тысячи
Гомельская – более 398, 4 тысячи
Гродненская – более 258,1 тысячи
Минск – более 440,3 тысячи
Минская – более 263,4 тысячи
Могилевская – более 264,7 тысячи

По данным Минздрава, к настоящему времени свыше 56, 4 тысячи сотрудников ведомств и организаций завершили курс вакцинации.

Вакцинация в Беларуси

В стране можно привиться несколькими препаратами от коронавируса - российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт", и китайским "Синофарм" (Vero Cell). Как накануне сообщили в Минздраве, в гражданском обороте находится около 1 млн доз вакцин, планируется получение еще нескольких партий.
Сотрудники "Гродно Азот" получат крупную премию за прививку от коронавируса>>>
К концу года Минздрав рассчитывает вакцинировать пять миллионов человек.
Все места, где можно привиться от коронавируса, можно найти на интерактивной карте Минздрава.
sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]