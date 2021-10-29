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Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало статистику по вакцинации граждан страны от коронавируса.

"Более 2,845 миллиона белорусов (30,4% - Sputnik) получили первую дозу вакцины против COVID-19", – говорится в сообщении ведомства.





В Минздраве подчеркнули, что из этого числа свыше 2,178 миллиона (23,3% - Sputnik) граждан уже прошли полный курс вакцинации.

По регионам ситуация с полностью вакцинированными следующая:

Брестская область – более 267,7 тысячи человек

Витебская – более 228,8 тысячи

Гомельская – более 398, 4 тысячи

Гродненская – более 258,1 тысячи

Минск – более 440,3 тысячи

Минская – более 263,4 тысячи

Могилевская – более 264,7 тысячи





По данным Минздрава, к настоящему времени свыше 56, 4 тысячи сотрудников ведомств и организаций завершили курс вакцинации.





Вакцинация в Беларуси

В стране можно привиться несколькими препаратами от коронавируса - российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт", и китайским "Синофарм" (Vero Cell). Как накануне сообщили в Минздраве, в гражданском обороте находится около 1 млн доз вакцин, планируется получение еще нескольких партий.

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К концу года Минздрав рассчитывает вакцинировать пять миллионов человек.

Все места, где можно привиться от коронавируса, можно найти на интерактивной карте Минздрава.