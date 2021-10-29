Спасаемся: в Беларуси от COVID привились уже более 30% белорусов
В лидерах по количеству полностью вакцинированных от коронавируса граждан – Минск и Гомельщина.
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
Министерство здравоохранения Беларуси обнародовало статистику по вакцинации граждан страны от коронавируса.
"Более 2,845 миллиона белорусов (30,4% - Sputnik) получили первую дозу вакцины против COVID-19", – говорится в сообщении ведомства.
В Минздраве подчеркнули, что из этого числа свыше 2,178 миллиона (23,3% - Sputnik) граждан уже прошли полный курс вакцинации.
По регионам ситуация с полностью вакцинированными следующая:
Брестская область – более 267,7 тысячи человек
Витебская – более 228,8 тысячи
Гомельская – более 398, 4 тысячи
Гродненская – более 258,1 тысячи
Минск – более 440,3 тысячи
Минская – более 263,4 тысячи
Могилевская – более 264,7 тысячи
По данным Минздрава, к настоящему времени свыше 56, 4 тысячи сотрудников ведомств и организаций завершили курс вакцинации.
Вакцинация в Беларуси
В стране можно привиться несколькими препаратами от коронавируса - российскими "Спутник V" и "Спутник Лайт", и китайским "Синофарм" (Vero Cell). Как накануне сообщили в Минздраве, в гражданском обороте находится около 1 млн доз вакцин, планируется получение еще нескольких партий.
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К концу года Минздрав рассчитывает вакцинировать пять миллионов человек.
Все места, где можно привиться от коронавируса, можно найти на интерактивной карте Минздрава.
18:59 29/10/2021
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