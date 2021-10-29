"С 31 октября 2021 года Национальный аэропорт Минск переходит на осенне-зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 26 марта 2022 года", - проинформировали в пресс-службе.





Там отметили, что в связи с переходом на зимнее расписание по отдельным направлениям изменится время выполнения рейсов.





По информации пресс-службы, в этом осенне-зимнем сезоне маршрутная сеть аэропорта расширится.





С 4 ноября планируется открытие еженедельных регулярных рейсов авиакомпании "Азимут" из Калуги в Минск.

С 1 ноября "Азимут" увеличит частоту полетов до 2 раз в неделю из Минеральных Вод.

С 5 ноября российская авиакомпания "Икар" планирует открыть регулярную полетную программу из Калиниграда в белорусскую столицу. Рейсы будут осуществляться по пятницам.



