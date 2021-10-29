Концерт Светланы Лободы в Минске состоится, но в ином формате. Фото: https://www.instagram.com/hcasinominsk/





Не так давно стало известно, что концерт одной из самых популярных звезд шоу-бизнеса Светланы Лободы, который должен был состояться 6 ноября в «Минск-Арене», переносится. Пока - на неопределенную дату. Причина переноса не озвучивается, но по всей вероятности, она связана с четвертой волной коронавируса в Беларуси.





Однако выяснилось, что исполнительница суперхитов «Твои глаза», «Парень» и «Революция» в белорусскую столицу все-таки приедет. И концерт даст. Правда, зритель сможет послушать голосистую украинскую диву не на самой большой концертной площадке Беларуси - «Минск-Арене».





Светлана Лобода 6 ноября появится перед публикой в одном из казино, которое находится в самом центре Минска. С какой именно программой Лобода выйдет на сцену игорного дома, в Инстаграме последнего не сообщается. Но, надо полагать, что самые громкие свои (во всех смыслах) песни артистка исполнит.





К слову, в обозримом будущем на сцену этого же казино выйдет, как анонсируется в его Инстаграме, Григорий Лепс - случится это ближе к концу ноября. В начале второй декады декабря там ждут другую украинскую диву Ани Лорак, пишет belarus.kp.ru







