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Светлана Лобода все-таки выступит 6 ноября в Минске, но есть нюанс

Одна из топовых певиц сегодняшней поп-музыки все-таки даст концерт в белорусской столице

Концерт Светланы Лободы в Минске состоится, но в ином формате. Фото: https://www.instagram.com/hcasinominsk/

Не так давно стало известно, что концерт одной из самых популярных звезд шоу-бизнеса Светланы Лободы, который должен был состояться 6 ноября в «Минск-Арене», переносится. Пока - на неопределенную дату. Причина переноса не озвучивается, но по всей вероятности, она связана с четвертой волной коронавируса в Беларуси.

Однако выяснилось, что исполнительница суперхитов «Твои глаза», «Парень» и «Революция» в белорусскую столицу все-таки приедет. И концерт даст. Правда, зритель сможет послушать голосистую украинскую диву не на самой большой концертной площадке Беларуси - «Минск-Арене».

Светлана Лобода 6 ноября появится перед публикой в одном из казино, которое находится в самом центре Минска. С какой именно программой Лобода выйдет на сцену игорного дома, в Инстаграме последнего не сообщается. Но, надо полагать, что самые громкие свои (во всех смыслах) песни артистка исполнит.

К слову, в обозримом будущем на сцену этого же казино выйдет, как анонсируется в его Инстаграме, Григорий Лепс - случится это ближе к концу ноября. В начале второй декады декабря там ждут другую украинскую диву Ани Лорак, пишет belarus.kp.ru
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