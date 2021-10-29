



Музыканта приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»). Его освободили из-под стражи в зале суда.





Еще пятеро политзаключенных-музыкантов группы Irdorath остаются в СИЗО на Володарского. Известно, что им инкриминируют до четырех эпизодов участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.



