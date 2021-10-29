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Дело волынщиков: суд по делу дударя Дмитрия Шиманского вынес решение - три года химии

Музыканта обвиняли по ст. 342 УК (организация и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) за игру на дуде (волынке) на марше 16 августа 2020 года.


Музыканта приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»). Его освободили из-под стражи в зале суда.

Еще пятеро политзаключенных-музыкантов группы Irdorath остаются в СИЗО на Володарского. Известно, что им инкриминируют до четырех эпизодов участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
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