Дело волынщиков: суд по делу дударя Дмитрия Шиманского вынес решение - три года химии
Музыканта обвиняли по ст. 342 УК (организация и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) за игру на дуде (волынке) на марше 16 августа 2020 года.
Музыканта приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия»). Его освободили из-под стражи в зале суда.
Еще пятеро политзаключенных-музыкантов группы Irdorath остаются в СИЗО на Володарского. Известно, что им инкриминируют до четырех эпизодов участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
18:39 29/10/2021
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