После того как глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что созданная им компания меняет название на Meta, акции канадской Meta Materials (META®) взлетели на 25,88% и на максимуме торговались на уровне $5,74 за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Позже котировки замедлили рост и на 11:53 мск составили $4,8 за акцию, пише т РБК.





Bloomberg отмечает, что причиной скачка котировок стало то, что инвесторы перепутали Meta Materials со сменившей название Facebook Inc. "Иногда инвесторы не знают или им все равно", — написал по этому поводу CNBC, напомнив о том, что ранее возникала аналогичная путаница с акциями китайской компании Zoom Technologies, которую принимали за сервис видеосвязи Zoom Video Communications.





Meta Materials производит нанокомпозиты и другие передовые инженерные материалы. "Благодаря прикладной физике и передовому дизайну мы являемся пионерами нового класса многофункциональных материалов, называемых метаматериалами. Они обладают техническими характеристиками, выходящими за рамки того, что можно найти в природе", — говорится на сайте производителя.



