После переименования Facebook в Meta инвесторы по ошибке скупили акции канадской Meta Materials
На фоне сообщения о том, что Facebook сменит название на Meta, акции канадского производителя композитов Meta Materials подорожали на четверть. Ранее инвесторы путали китайскую Zoom Technologies с видеосервисом Zoom
После того как глава Facebook Марк Цукерберг объявил, что созданная им компания меняет название на Meta, акции канадской Meta Materials (META®) взлетели на 25,88% и на максимуме торговались на уровне $5,74 за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Позже котировки замедлили рост и на 11:53 мск составили $4,8 за акцию, пишет РБК.
Bloomberg отмечает, что причиной скачка котировок стало то, что инвесторы перепутали Meta Materials со сменившей название Facebook Inc. "Иногда инвесторы не знают или им все равно", — написал по этому поводу CNBC, напомнив о том, что ранее возникала аналогичная путаница с акциями китайской компании Zoom Technologies, которую принимали за сервис видеосвязи Zoom Video Communications.
Meta Materials производит нанокомпозиты и другие передовые инженерные материалы. "Благодаря прикладной физике и передовому дизайну мы являемся пионерами нового класса многофункциональных материалов, называемых метаматериалами. Они обладают техническими характеристиками, выходящими за рамки того, что можно найти в природе", — говорится на сайте производителя.
Впрочем, полной уверенности в том, что виной взлета котировок Meta Materials была только путаница, сейчас ни у кого нет. Несколько месяцев назад акции компании взлетели на 261% — с $2,75 до $9,92 — попав в число "мемных". Поэтому сейчас были сбиты с толку даже частные инвесторы с Reddit, обратил внимание Market Watch, пишет Смартпресс.
18:26 29/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение