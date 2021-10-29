Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна», его задержали вчера на улице Одинцова.





Согласно протоколу, мужчина «с целью публичной демонстрации своих общественно-политических интересов провел несанкционированное пикетирование путем размещения на зеркале заднего вида в автомобиле Land Rover ленточки бело-красно-белой раскраски».





По материалам дела, сотрудники милиции выявили автомобиль еще 19 октября, однако задержали водителя только через 9 дней.





Его дело рассмотрели сегодня в суде Фрунзенского района.





На суде Вадим Сарафанов пояснил, что повесил ленту в своей машине еще в 2011 году, сразу же после того, как купил автомобиль, ленточку ему подарила его бабушка вместе с иконками.





По словам мужчины, БЧБ-ленточка — больше христианский символ, чем политический и «мыслей использовать ее политически» у него не было.





Судья Мария Ярохина все же расценила размещение ленточки как "пикетирование", и арестовала минчанина на 15 суток.