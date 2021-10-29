- Ознакомиться с ним должен каждый белорус.





Вкратце:





«Изучив состояние белорусского языка и литературы, ознакомившись с белорусскими писателями и их настроениями, хочу ознакомить Вас с некоторыми выводами и попросить совета по мероприятиям, которые, как мне кажется, вытекают из этих выводов.





Враги народа, пробравшиеся в свое время к партийному и советскому руководству Белоруссии, ставившие целью отторжение Белоруссии от Советского Союза и организацию «самостоятельного» Белорусского государства, под протекторатом Польши, прилагали много усилий для идеологической подготовки этого отторжения...

Работали они умело...





Наиболее крупную контрреволюционную националистическую работу провел союз «советских» писателей Белоруссии, идейно возглавляемый всегда десятком профашистских писателей (в том числе известные Янка Купала и Якуб Колас)...





Что по-моему нужно сделать?.. Решительно очистить литературу от произведений с национал-фашистской контрабандой… В отношении Янки Купалы, Якуба Коласа, Бровко, Глебки, Крапивы, Бядули, Вольского, Аксельрода и др. членов этой «могучей кучки»… имеются многочисленные показания разоблаченных и арестованных врагов, изобличающие их вплоть до связей с польской дефензивой.





В отношении Янки Купалы имеется 41 показание, в большинстве прямые; Якуба Коласа... 31 показание; Крапивы... 12 показаний и так далее. По количеству и качеству изобличающего материала, а также по известным нам фактам их работы, они, безусловно, подлежат аресту и суду, как враги народа.





В частности, Наркомвнудел Белоруссии запросил из центра санкцию на арест Купалы и Коласа уже давно, но санкция пока не дана…»





К счастью, Пономаренко, назначенный 1-м секретарем ЦК КП(б) Белоруссии только 18 июня 1938, опоздал - опоздал всего на 3 дня - 17 ноября 1938 г. в Москве было принято "Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия", положившее конец "Большому террору".





Напиши он своё письмо на месяц раньше, в Куропатах могли бы оказаться и Янка Купала и Якуб Колас и другие перечисленные Пономаренко литераторы.





Что же касается Зелика Моисеевича Аксельрода - он (и несколько других еврейских писателей) был арестован уже в 1941 году незадолго до начала войны и при бегстве из Минска большевиков при так называемой "разгрузке тюрем" - расстрелян без суда и следствия где-то на дороге".