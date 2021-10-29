Скоро Дзяды: энтузиасты составили карту белорусских мест памяти по всему миру
Специально к 2 ноября — старинному празднику почитания предков Дзяды — появилась карта с подробными координатами белорусских мест памяти, которые находятся за пределами Беларуси.
«Это хороший повод дойти до мест последнего упокоения наших предков по всему миру и зажечь свечи», — считают авторы.
Каталог будет дополняться совместными усилиями, присоединиться может любой желающий. На карте уже собрано 174 места захоронения выдающихся белорусов, которые скончались на чужбине.
Источник: nashaniva.com
15:23 29/10/2021
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