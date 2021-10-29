«Это хороший повод дойти до мест последнего упокоения наших предков по всему миру и зажечь свечи», — считают авторы.













Каталог будет дополняться совместными усилиями, присоединиться может любой желающий. На карте уже собрано 174 места захоронения выдающихся белорусов, которые скончались на чужбине.







