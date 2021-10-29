В субботу синоптики обещают до + 17°С.





В целом 30 октября будет без осадков, ожидается переменная облачность. Ночью и утром в некоторых районах сгустится слабый туман. Ветер будет южный 5-10 м/с, днем местами его порывы могут достигать 12 м/с.

Столбики термометров ночью поднимутся до отметки в +1°С… +7°С, днем воздух прогреется до +11°С… +17°С.

В Минске днем будет +11°С… +14°С, без осадков.

В воскресенье воздух местами прогреется до +19°С. В этот день также будет без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Ночью будет от 0° до +6°С, днем потеплеет до +9°... +16°С.

В Минске днем будет +9°С…+12°С и без осадков.



