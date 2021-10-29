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Почти бабье лето: синоптики рассказали о погоде в выходные

Теплые выходные ожидают белорусов в конце октября.

В субботу синоптики обещают до + 17°С. 

В целом 30 октября будет без осадков, ожидается переменная облачность. Ночью и утром в некоторых районах сгустится слабый туман. Ветер будет южный 5-10 м/с, днем местами его порывы могут достигать 12 м/с.
 
Столбики термометров ночью поднимутся до отметки в +1°С… +7°С, днем воздух прогреется до +11°С… +17°С.
 
В Минске днем будет +11°С… +14°С, без осадков.
 
В воскресенье воздух местами прогреется  до +19°С. В этот день также будет без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Ночью будет от 0° до +6°С, днем потеплеет до +9°... +16°С.
 
В Минске днем будет +9°С…+12°С и без осадков.
 
Источник: blizko.by
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