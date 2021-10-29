Начальник милиции - о мигрантах: Они разбивают палаточные лагеря и ждут возможности продолжить свой путь в Европу
Похоже, власти уже и не скрывают своей причастности к переравке нелегалов в ЕС.
28 октября выездной прием граждан в Ряснянском сельисполкоме проводил начальник РОВД Виктор Водчиц.
Жители сельского Совета обратились к начальнику милиции с вопросами по поводу миграции беженцев из Ирака и других стран. Люди беспокоятся за свою безопасность, утверждая, что иностранные граждане бродят по деревням.
Начальник РОВД заверил, что действия мигрантов в районе находятся под пристальным контролем. Они разбивают палаточные лагеря и ждут возможности продолжить свой путь в Европу. В противном случае будут возвращены в свои страны, сообщает местная газета «Навіны Камянеччыны».
14:38 29/10/2021
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