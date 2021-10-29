28 октября выездной прием граждан в Ряснянском сельисполкоме проводил начальник РОВД Виктор Водчиц.





Жители сельского Совета обратились к начальнику милиции с вопросами по поводу миграции беженцев из Ирака и других стран. Люди беспокоятся за свою безопасность, утверждая, что иностранные граждане бродят по деревням.



