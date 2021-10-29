



Тексты и высказывания философа Владимира Мацкевича отправлены на экспертизу для «выявления признаков, направленных на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», сообщает телеграм-канал «Думаць Беларусь».





Напомним, философа и методолога, общественного деятеля Владимира Мацкевича задержали 4 августа 2021 года, сотрудники КГБ провели обыски у него дома по подозрению в организации или участии в действиях, которые нарушили общественный порядок (статья 342 УК).





Правозащитники признали его политзаключенным.







