Тексты философа Владимира Мацкевича проверяют на признаки "разжигания вражды"
Хотят выдвинуть новые обвинения?
Тексты и высказывания философа Владимира Мацкевича отправлены на экспертизу для «выявления признаков, направленных на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», сообщает телеграм-канал «Думаць Беларусь».
Напомним, философа и методолога, общественного деятеля Владимира Мацкевича задержали 4 августа 2021 года, сотрудники КГБ провели обыски у него дома по подозрению в организации или участии в действиях, которые нарушили общественный порядок (статья 342 УК).
Правозащитники признали его политзаключенным.
Из СИЗО Мацкевич дал интервью, в котором рассказал о том, что арест был ожидаем, и посоветовал белорусам объединяться, напоминает gazetaby.com
13:42 29/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение