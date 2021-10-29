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Тексты философа Владимира Мацкевича проверяют на признаки "разжигания вражды"

Хотят выдвинуть новые обвинения?


Тексты и высказывания философа Владимира Мацкевича отправлены на экспертизу для «выявления признаков, направленных на разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни», сообщает телеграм-канал «Думаць Беларусь».

Напомним, философа и методолога, общественного деятеля Владимира Мацкевича задержали 4 августа 2021 года, сотрудники КГБ провели обыски у него дома по подозрению в организации или участии в действиях, которые нарушили общественный порядок (статья 342 УК).

Правозащитники признали его политзаключенным.

Из СИЗО Мацкевич дал интервью, в котором рассказал  о том, что арест был ожидаем, и посоветовал белорусам объединяться, напоминает gazetaby.com
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