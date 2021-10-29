В субботу 23 сентября он стал победителем XI Международного конкурса дирижеров имени Артуро Тосканини . Это одно из самых престижных музыкальных соревнований, в его жюри – директора и художественные руководители крупнейших оперных театров мира. И, отдав пальму первенства Алексеёнку, эти акулы оперно-концертного мира тем самым подтвердили, что рады сотрудничать в ближайшем будущем с 29-летним белорусом.





К сожалению, мы не знакомы с творчеством нашего соотечественника. Да, Виталий родился в Вилейке, но после окончания Минского музыкального училища продолжил свое образование в Санкт-Петербургской консерватории, а оттачивать мастерство вообще рискнул поехать в Европу, в Веймарскую высшую школу музыки в Германии.





И не затерялся среди ее выпускников! После окончания высшего учебного заведения стал работать со многими солидными музыкальными коллективами: оркестром Лейпцигского радио, Государственной капеллой Веймара, филармоническим оркестром Карловых Вар…





Вскоре Алексеёнок встал у руля молодежного оркестра Мюнхенского университета. Именно с этой позиции в начале октября и поехал на международный конкурс Тосканини в итальянскую Парму. Где и прославился, завоевав первое место и приз зрительских симпатий.





К сожалению, родная Беларусь его ни разу не приглашала… Не думаю, что пригласит и сейчас – мы любим кадры местные, «проверенные».





А Виталий Алексеёнок – человек с четкой гражданской позицией. Он даже выпустил книгу собственных репортажей о белорусском протесте 2020 года «Белые дни Минска», так как был свидетелем событий августа и сентября прошлого года, когда приезжал на каникулы к семье.





Музыкант вел дневник о том, что видел собственными глазами, собирал визуальный материал. Потом даже ездил в Берлин к Светлане Алексиевич, чтобы показать ей свою рукопись. Светлане Александровне она понравилась, и материал был отправлен в немецкое издательство.





Но вернемся к музыкальным достижениям маэстро Алексеёнка, к его только что полученной звонкой награде. Чтобы профессионально оценить ее значение, мы связались с известным дирижером старшего поколения Вячеславом Чернухо-Воличем.





Напомню, что из Большого театра Беларуси маэстро Чернухо-Воличу пришлось уволиться и уехать из страны по сугубо политическим причинам. Сейчас он возглавляет оркестр знаменитой Одесской оперы. Вячеслав Иванович так прокомментировал победу Виталия Алексеёнка:





– Международный конкурс имени Артуро Тосканини – невероятно престижное соревнование. Великие имена заштатным конкурсам не дают. А Тосканини был гением. Так что победа Виталия Алексеёнка в Парме на конкурсе имени Тосканини – огромное событие. Его карьера теперь, несомненно, взлетит вверх, начнет двигаться быстрее, интереснее.





Я уже поздравил Виталия, так как лично знаком с молодым дирижером. Думаю, в новом сезоне он сможет приехать в гости в Одесский оперный театр. И он, и наш соотечественник Дмитрий Матвиенко (также недавний победитель престижного Международного конкурса дирижеров имени Николая Малько (Дания). – Авт.), который тоже теперь в Европе нарасхват.





Мне очень радостно сообщить, что оба этих молодых, но уже знаменитых белоруса получили в новом сезоне приглашение для выступления в Одесском театре оперы и балета.