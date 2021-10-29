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"Исключительная здоровая пища ХХІ века" В КНДР рекламируют мясо черных лебедей

В стране не хватает еды

В сюжете вечернего выпуска новостей государственного телеканала Северной Кореи 25 октября показали сюжет о торжественном открытии загона для черных лебедей, чье мясо диктор назвал «вкусным». Произошло это на фоне продолжительного продовольственного кризиса в КНДР.

Об этом сообщает NK News.

Загон для черных лебедей был открыт на утиной ферме на Кванпхо — третьем по размеру озере Северной Кореи. Диктор утверждал, что выращивание черных лебедей «внесет активный вклад в улучшение жизни народа» КНДР.

Северокорейские государственные СМИ также сообщают, что мясо черного лебедя – это «исключительная здоровая пища ХХІ века с уникальным вкусом и высокой питательной ценностью», а исследования по их выращиванию якобы начались еще в 2019 году.

Черные лебеди родом из Австралии, но были ввезены как декоративные птицы в Азию, где кое-где образовали устойчивые популяции. Об их употреблении в пищу или целебных свойствах информации найти не удалось.

Медиа КНДР начали обращать внимание на питание после того, как с июня начал худеть лидер страны Ким Чен Ын. В июне он заявил о нехватке продовольствия. По его словам, фермерам не удалось собрать запланированный урожай зерновых из-за ураганов, пронесшихся по Северной Корее в 2020 году.

По оценкам базирующегося в Сеуле Института развития Кореи, в 2021 году КНДР не будет хватать 1,35 миллиона тонн продовольствия. Но специалисты, которых цитирует The Washington Post, сомневаются, что речь идет о полномасштабном голоде.

В 1994-1998 годах КНДР пережила голод, известный в стране также как Марш страданий, когда после распада СССР Северная Корея на время осталась без источника гуманитарной помощи. По оценкам, тогда от голода погибли до трех миллионов человек.
Источник: hromadske.ua
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