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В Москве задержали беларуса: он был в розыске - на марше в Гомеле подошёл к сотруднику ОМОН "ближе, чем положено"

Сегодня утром в московском метро полиция задержала жителя Гомеля Михаила Зубкова.

Его остановили для проверки паспорта, и выяснилось, что беларус — в розыске. Сейчас Михаил в отделении полиции, сообщили БелаПАН его родственники.

В сентябре прошлого года Зубков участвовал в марше в Гомеле, его задержал ОМОН. Мужчина провел 15 суток в ИВС. Больше к нему претензий со стороны милиции не было, уверяют родственники. Михаил уехал на работу в Москву.

«В августе к жене и матери Михаила пришла милиция — были обыски, искали и его самого. Потом жену вызывали в СК. Следователь показала ей фотографии с марша и объяснила, что ее муж подошёл к сотруднику ОМОН «ближе, чем положено», и что у Михаила на фото было красное лицо. Это значит «он готов был броситься на сотрудника ОМОН», — рассказали родственники.

Предварительно, на Зубкова завели уголовное дело за "насилие над сотрудником милиции", сообщают @naviny
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